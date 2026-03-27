特朗普：英國航母就是玩具，別費勁了不需要了

特朗普說，但英方又表示會在衝突結束後派遣航母。“我說：‘哦，太好了，非常感謝，別費勁了，我們不需要了’”。 中評社香港3月27日電／據英國廣播公司（BBC）、《衛報》等媒體報導，美國總統特朗普當地時間26日在白宮發表講話時再度抨擊北約國家未配合美軍行動，同時將英國航母貶為“玩具”，並透露自己曾告訴英國“別費勁了，我們不需要（英國派航母）”。



《衛報》稱，特朗普表示，他對北約盟友在美以伊衝突上的做法“非常失望”。“3周前，英國曾表示‘我們會派航母’。順便說一句，（他們）那可不是最好的航母。跟我們自己的航母比起來，它們就是玩具。”特朗普說，但英方又表示會在衝突結束後派遣航母。“我說：‘哦，太好了，非常感謝，別費勁了，我們不需要了’”。



本月16日，特朗普點名抱怨“老盟友”英國缺席美國和以色列對伊朗的軍事打擊，稱“等仗都要打完了”英方才提出派航空母艦支援，被他拒絕。《衛報》提到，特朗普此前表示，他曾請求英國派兩艘航空母艦，英國首相斯塔默最初予以拒絕，隨後又表示願意派遣。但英國首相府唐寧街10號否認曾收到或拒絕有關請求。



《衛報》稱，特朗普此前不止一次指責斯塔默“軟弱”，因為後者未在美以伊衝突中給予美國更多支持。但斯塔默的立場在英國民眾中獲得了不少支持。斯塔默本周早些時候表示不打算回應特朗普的言論。他向英國議會聯絡委員會表示，這些言論旨在向他施壓，而他拒絕直接回應是因為將“全心全意”投入到工作中。《衛報》稱，這表明自特朗普去年9月對英國進行國事訪問以來，兩人之間的關係明顯惡化。