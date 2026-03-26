專訪王子旗：被選舉“綁架”的台灣能源

中國社科院台灣研究所副研究員王子旗（中評社資料圖） 中評社北京3月28日電（記者 海涵）中東戰事使台灣能源安全面臨嚴峻挑戰。中國社科院台灣研究所副研究員王子旗日前接受中評社專訪，深入剖析台灣能源困境。他指出，台灣能源問題早已脫離專業治理範疇，深度異化為選舉政治與政黨博弈的工具，這是台灣深陷能源困局的本質原因。兩岸能源一體化、把外部能源風險轉化為內部統籌保障，才是保障台灣能源安全的最優方案。



中東局勢動蕩 持續衝擊台灣能源供應穩定性



近期由於中東局勢動蕩，台灣島內能源面臨斷油、斷氣危險，島內各界高度關切能源資源儲備和供應問題。



王子旗援引台“經濟部能源局”數據指出，2025年台灣能源供給結構中，原油及石油產品占比高達44.7%，對化石能源依賴仍居高不下。台灣四面環海，自然資源禀賦匱乏，能源自給能力薄弱，高度依賴進口。其中，原油進口約七成來自中東地區，沙特阿拉伯、阿聯酋、科威特等國是其主要供應來源，能源供應渠道高度集中且單一。



“當前，中東地區衝突持續升級，局勢動蕩不安，已直接衝擊台灣能源供應的穩定性。”王子旗分析，衝突導致國際原油價格波動加劇，直接傳導至台灣島內，使得電價、油價面臨持續上行壓力，進而推動島內通脹水平攀升，給民眾生活和企業生產帶來顯著影響。



王子旗特別警示，若中東衝突持續至今年七八月份，將恰逢台灣夏季用電高峰。屆時，能源供應短缺與用電需求激增形成叠加，島內供電緊張乃至階段性斷電的風險將顯著上升。對於台灣高度依賴能源電力，且對氦氣、硫磺等關鍵原料需求巨大的半導體等高科技產業而言，能源供應不穩定和原料成本上漲，將導致企業生產成本大幅攀升，進而影響產業競爭力和產能穩定。

