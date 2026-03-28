法總理：法國將追加85億歐元軍火訂單

中評社北京3月28日電／法國國際廣播電台26日稱，當地時間25日，法國總理塞巴斯蒂安·勒科爾尼宣布，作為《軍事規劃法案》（LPM）修訂的一部分，到2030年法國將追加總額達85億歐元的軍火訂單。此外，新版的LPM還包含一項新的“國家安全警戒”機制，該機制允許國家在面臨威脅且情況需要時，政府可以排除法律障礙、從而加速決策。據悉，該修訂案將於5月至6月提交議會審議。



“當務之急顯然是軍火供應。我們計劃在2026年至2030年間追加85億歐元的軍火訂單，這還不包括2023年LPM中已撥付的160億歐元。”勒科爾尼在國民議會就中東危機展開辯論時發表了上述講話。他還強調，新法案“將把軍需彈藥經費增加四倍”。今年2月，法國政府正式公布2026年國家預算案，當時宣布國防開支將增加65億歐元。



報導稱，勒科爾尼還宣布成立一個名為“法國軍需品”的平台，該平台將作為“軍需品批發商”，滿足法國武裝部隊、盟國和出口客戶的需求，資金來源包括“國家和私人投資者”。他還宣布了一項3億歐元的軍民兩用軍需品產業扶持計劃。當地時間26日，勒科爾尼計劃與多名部長會面，共同探討“戰時經濟”問題。



法國國際廣播電台報導稱，新版LPM還包含一項新的“國家安全警戒”機制。勒科爾尼解釋說，這項新機制旨在國家面臨嚴重威脅時，允許對現有法規進行例外處理（例如加強敏感地點的安全警戒範圍，以便彈藥和燃料的儲存），甚至可以在國內部署武裝部隊（例如加快建設更多營地和後勤基礎設施，以及豁免重型貨車的相關交通法規以提高軍事機動性）。



來源：環球時報