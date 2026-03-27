能源短缺美元飆升，亞洲經濟面臨雙重絞殺

中評社香港3月27日電／在亞洲，許多國家本就易受波斯灣能源供應持續中斷的影響，如今又在應對一個令人不安的副作用：它們的貨幣正被不斷升值的美元絞殺。



紐約時報報導，中東戰爭已經實質上切斷經由霍爾木茲海峽運輸的石油和天然氣，這條狹窄通道成為全球最危險的瓶頸。

衝突暴露了第二個痛苦的咽喉要道。大約90%的國際貨物貿易——包括價格正在暴漲的石油和天然氣——都使用美元作為結算貨幣。



而在全球動盪時期，投資者往往會將資金從風險較高的地區撤出，轉而投入美國資產。這推動美元升值，目前美元兌亞洲貨幣的匯率正接近過去二十年來的最高水平。結果就是，許多貨幣在最需要購買力的時候卻變得更加疲軟。



這些壓力的疊加效應已使亞洲各經濟體陷入困境，那裡一些本地能源成本甚至高於全球基準價格，而股市投資者則驚慌逃離。



由於柴油短缺和燃油價格上漲，泰國漁業在未來幾週內可能面臨大量漁船被迫停港的壓力。



由於柴油短缺和燃油價格上漲，泰國漁業在未來幾週內可能面臨大量漁船被迫停港的壓力。LAUREN DECICCA FOR THE NEW YORK TIMES



週一，在特朗普總統宣布將其轟炸伊朗能源基礎設施的計劃推遲五天之前，印度主要股指損失了2.5%的價值——自戰爭爆發以來，該指數已下跌近13%。這些股市損失導致資金流出印度，進一步壓低了盧比匯率。韓元兌美元匯率剛剛創下自2008年全球金融危機以來的最低水平。



過去幾天，這兩個國家都看到金融壓力有所緩解，這與特朗普尋求退出戰爭的信號有關。但更深層的風險已經紮根。



在菲律賓，油價上漲和比索貶值構成了“雙重打擊，將在未來幾個月使通膨加倍，數百萬貧困的菲律賓家庭將承受最嚴重的打擊”，經濟研究機構IBON基金會週五在一份報告中指出。該國總統費迪南德·R·馬科斯二世週二宣布進入全國能源緊急狀態。菲律賓90%的石油從中東進口。



在韓國，李在明總統週二啟動了全國節能運動。該國近70%的原油供應需經過霍爾木茲海峽。



全世界都在與新的石油短缺作鬥爭，分析師估計這次衝擊比1970年代的石油危機還要嚴重。



即使隨著頁岩油大發展已成為凈能源出口國的美國，汽油平均價格也已升至每加侖3.98美元，比戰前高出超過一美元。



與亞洲的情況相比，首先是供應短缺更為嚴重。大西洋兩岸交易的布倫特原油價格目前約為每桶100美元，相比一個月前的70美元左右上漲了約30美元。但由於亞洲國家大量從中東購買石油，對突然減少的供應的激烈爭奪已將價格推得更高。



第二個打擊發生在這些價格換算成相對於美元不斷貶值的本地貨幣時。印度盧比在過去一年里一直在貶值，即使當時美元相對於大多數貨幣都在走弱。現在1美元兌換93.2盧比，比一年前高出8%。



因此，印度買家現在必須支付14748盧比，才能買到戰前一年只需6087盧比就能獲得的等量能源。



“在匯率已經疲弱的情況下油價上漲，是雙重痛苦，”哈佛大學經濟學家肯尼斯·羅格夫說。



在亞洲各地，為這種必需品花費巨資已成為冷酷的現實。



例如，泰國的卡車司機表示，他們缺乏柴油（柴油和汽油一樣從原油中提煉而成），其價格已大幅上漲，導致貨物無法運往港口或從港口運出。



任何進口支出增加而出口收入減少的國家的貨幣，都會在全球範圍內貶值。而當焦慮的投資者將資本轉移——往往轉向傳統的安全價值儲存手段美元，就會進一步加速疲弱貨幣的貶值。

