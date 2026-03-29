一椰千變！海南椰子全身都是寶

椰子油是現下很多人的青睞（中評社 郭至君攝） 中評社海口3月29日電（記者 郭至君）海南的椰子聲名遠揚，據說椰子有“100種吃法”，除了可以做成菜，還可以被加工成200多種產品，椰殼、椰子樹幹、椰子樹葉等也是大有用處，可謂“椰子全身都是寶”。



據瞭解，椰肉營養價值高，具有蛋白質、礦物質和維生素等多種人體必需的營養物質。椰肉可以做成椰子汁、椰子片，還可以做成椰子糖，加點椰奶做成餅幹也很香，而椰子油可以用來炒肉、炒菜、煎魚、煮椰子飯，還可以用來塗抹面包、做烙餅和現在比較流行的蛋糕。另外，椰子殼的用途也很廣，可以做成勺子、碗、筷子、鏟子、盤子。椰子殼炭化以後就變成提取黃金所用的活性炭，連裝修新房的時候也可以用來淨化甲醛，功能非常廣泛。椰子是“寶”，椰子樹幹也大有用途，不僅可作普通器物，還是多種藝術品的良好底料，比如用椰子樹幹可以用於製作椰雕，椰雕已被列入國家級非物質文化遺產名錄。



在海口美蘭機場的海南特產禮品店，中評社記者發現了多種多樣的椰子衍生產品，有吃的、喝的、用的、觀賞的……椰子糖、椰子粉、椰子油、椰子殼做的小包、勺子、碗刷，更有椰子外形的可愛小玩偶和冰箱貼，讓準備購買特產的旅客們目不暇接，可謂是“一個椰子千變萬化”。來海南，出了目之所及的椰林風情外，也一定要試試椰子的多種打開方式。

