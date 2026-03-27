馬杜羅再次出庭　暴瘦了13公斤

中評社北京3月27日電／遭美國強行控制的委內瑞拉總統馬杜羅26日在美國紐約南區聯邦地區法院再次出庭。新華社記者在現場看到，馬杜羅夫婦全程沒有公開發言，而是坐在被告席上聆聽、記錄並與律師溝通。



新華社報導，除庭審現場外，還有3個房間供記者和其他人員通過內部閉路電視觀看聆訊。記者在當地時間8時30分許進入法院，經過嚴格安檢並交存所有電子設備後在一層大廳排隊等候。接近原定11時開始的聆訊時，記者被安排到大樓14層的一個房間觀看固定鏡頭直播，屏幕很小，且畫面角度有限。



雖然細節無法看得很清楚，記者仍能看出馬杜羅消瘦了很多。據媒體報導，馬杜羅從1月初到現在瘦了13公斤。



據記者瞭解，馬杜羅夫婦凌晨4時許就被押送到法院，而聆訊臨近中午時才開始。如何支付代理律師費成為檢方和馬杜羅辯護律師博弈的焦點。辯護律師表示，馬杜羅缺少聘請律師的資金。



此前，美國財政部外國資產控制辦公室曾短暫發出許可，允許代理律師接受由委內瑞拉政府為被告支付律師費，但很快修改許可，不允許這麼做。



聆訊過程中，辯護律師主張，美國政府上述決定干涉被告人根據美國憲法所享有聘請律師和獲得公平辯護的權利，違反美國憲法第六修正案和程序正義。辯護律師進而提出，合理的救濟措施是法院撤銷這一案件。如果不允許撤案，律師尋求退出。



檢方回應稱，這一案件涉及國家安全和外交政策，強調美國憲法第六修正案應當具有靈活性，因而不能由委內瑞拉政府支付馬杜羅的律師費。



檢方沒有說明所謂“國家安全和外交政策”考量的具體所指，也沒有提出除了撤銷這一案件外的其他救濟措施。

