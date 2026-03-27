伊朗已通過中間人正式回應美方“15點計劃”

中評社北京3月27日電／據新華社：伊朗塔斯尼姆通訊社26日援引知情人士的話報導說，伊朗已正式回應美國提出的包含15點內容的停火協議。



報導說，伊朗的回應已于25日晚通過斡旋的國家正式發出，伊朗正在等待對方的回應。伊朗在回應中表示，“敵人的侵略和恐怖行為必須結束，必須創造客觀條件確保戰爭不再重演，戰爭賠償必須得到保障並明確解決，並且戰爭的結束必須在所有戰線上、針對所有參與此次戰鬥的抵抗組織、在整個地區範圍內得到執行。伊朗對霍爾木茲海峽行使主權是伊朗的自然和合法權利，必須得到承認”。



上述5個“必須”與伊朗新聞電視台25日報導的伊方停戰5項條件內容一致。



報導說，伊朗很清楚，美國關於談判的說法不過是“欺騙”伎倆，美國人借談判之名另有圖謀：首先，通過展現其愛好和平、渴望結束戰爭的姿態來欺騙世界；其次，壓低世界油價；第三，為從伊朗南部發動地面入侵這一新的侵略行動爭取時間。



這名知情人士說：“如果說在（去年6月）‘12日戰爭’之前，伊朗還對談判結果以及美國是否會遵守協議存疑，那麼自‘12日戰爭’以來，伊朗則對美國在任何階段的談判意願都表示懷疑。在‘12日戰爭’和本次戰爭中，美國人都是在談判期間發動戰爭的。這一次，美國人又以談判為幌子，企圖為新的罪行鋪路。”