伊朗：特朗普“大禮”言論係政治作秀

中評社北京3月27日電／黎巴嫩“廣場”電視台26日援引一名伊朗消息人士的話報導，美國總統特朗普近日關於伊朗送上“大禮”的言論是政治作秀，缺乏事實依據。伊朗媒體同日報導，霍爾木茲海峽目前仍對美國和以色列關閉。



新華社援引“廣場”電視台報導，這名消息人士表示，獲准通過霍爾木茲海峽的船隻均遵循伊朗方面制定的“安全航線”，與伊朗建立直接聯繫並事先就其船舶和貨物海上過境程序進行協調。伊朗與獲准通過船隻所屬國家已形成雙邊共識，有關安排通過正式外交渠道和協調機制加以落實，並且不對外公開或作詳細說明。



特朗普24日稱，伊朗準備“達成協議”，並送給美方“一份價值連城的厚禮”，“與石油和天然氣有關”。26日，特朗普在內閣會議上揭曉所謂“大禮”：有10艘油輪通過霍爾木茲海峽，其中8艘懸掛巴基斯坦國旗。



伊朗總統佩澤希齊揚22日在社交媒體發文說，霍爾木茲海峽對所有人開放，唯獨不歡迎那些侵犯伊朗領土的侵略者。伊朗外交部長阿拉格齊25日重申，霍爾木茲海峽並非完全封閉，未參與對伊朗戰事的國家可以在與伊方協調下通行。



另外，據伊朗法爾斯通訊社26日晚報導，霍爾木茲海峽目前仍對美國、以色列及其侵略伊朗的盟友關閉。最新消息顯示，超過350艘船停留在霍爾木茲海峽兩頭的阿曼灣、波斯灣水域，處於不確定狀態。這些船隻未經伊朗許可，無法繼續航行或在該區域港口停靠，霍爾木茲海峽航線完全由伊朗武裝力量控制。