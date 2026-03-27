美國財政部宣布：特朗普簽名將被印在美鈔上

讓特朗普的親筆簽名登上美國紙幣的決定代表著前所未有的變化，美國財政部稱此舉旨在紀念美國建國250週年。 中評社香港3月27日電／紐約時報報導，美國財政部週四宣布，特朗普總統的簽名將於今年晚些時候出現在美元紙幣上。讓特朗普的親筆簽名登上美國紙幣的決定代表著前所未有的變化，財政部稱此舉旨在紀念美國建國250週年。



由此，特朗普將成為首位在任期內將簽名印在美鈔上的美國總統。他的簽名將與財政部長史考特·貝森特並列。這也意味著，一個多世紀以來出現在紙幣上的合眾國司庫簽名將從此消失。



貝森特在一份聲明中說：“在美元紙幣上印上他的名字，是紀念我們偉大國家和唐納德·J·特朗普總統歷史性成就的最有力方式，在建國250週年之際發行此版紙幣再合適不過。”



將特朗普簽名加印到美元上是總統將國家機構打上其個人品牌烙印的最新例證，他正試圖在美國社會永久留下自己的政治遺產。



自去年重掌白宮以來，特朗普已推動鑄造印有其肖像的一美元硬幣，以及帶有他形象的紀念性24K金幣。特朗普還將其名字加在了華盛頓的約翰·F·甘迺迪表演藝術中心上，其政府也正推動將華盛頓杜勒斯機場改成他的名字。



誰可以把名字印在鈔票上的問題可追溯至1861年，當時亞伯拉罕·林肯總統簽署了一項法案，允許財政部長委託財政部司庫簽署票據和債券。根據雕刻印刷局記錄，1914年是財政部長和司庫開始共同簽署貨幣的第一年。

