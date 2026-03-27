日本自衛官強闖中國使館事件：六問日本當局

中評社北京3月27日電／24日，一名日本自衛隊現役官員翻牆強行闖入中國駐日使館，威脅殺害中國外交人員。日本警方以涉嫌“非法侵入建築物”將其逮捕。據警方披露，強闖者名為村田晃大，現年23歲，三等陸尉，隸屬於陸上自衛隊位於宮崎縣的駐地。此人侵入使館時隨身攜帶刀具，被制服後還發出恐嚇言論。



中國外交部發言人指出，中方對這一事件深感震驚，已向日方嚴正交涉、提出強烈抗議。有關事件嚴重違反《維也納外交關係公約》，嚴重威脅中方外交人員人身安全和外交設施安全，性質影響極為惡劣。這一事件再次反映出日本國內極右翼思潮和勢力十分猖獗，“新型軍國主義”成勢為患，也暴露日本政府在歷史、台灣等涉及中日關係重大核心問題上的錯誤政策流毒深重，日方對自衛隊人員失管失教，未能履行對中國使領館和外交人員的安保責任。



新華社報導，鋻於此次事件性質極為惡劣，日本當局有必要回答以下問題：



一、村田作為一名現役自衛隊官員，如何能擅離崗位，從千里之外的駐地跑到中國使館尋釁滋事？這一事件究竟是其個人的“獨狼”行動，還是背後有組織策劃？



二、據日媒報導，村田從培養自衛隊官員的相關學校畢業不久。媒體曾披露，近些年，美化和歪曲侵略戰爭歷史的“靖國史觀”已嚴重滲透到自衛隊內部。極右反華人士頻頻現身自衛隊及相關培訓機構講堂，灌輸“大東亞戰爭史觀”和“中國威脅論”。作為自衛隊官員最大來源的防衛大學，其學生每年還有徒步百公里集體參拜靖國神社的“慣例”。村田的行為動機，是否與其在自衛隊受到的扭曲教育和極右價值觀影響有關？



三、歷史上，日本軍人“暴走”事件屢屢發生。從皇姑屯事件，到九一八事變，再到盧溝橋的槍聲，無一不是侵華日軍主動策劃並擴大事態。日本到底有沒有反省歷史罪責、汲取歷史教訓？日方對自衛隊人員是否失管失教，對自衛隊的“文官統領”是否已經失效失靈？



四、現役自衛隊官員持刀闖入外國使館，如此嚴重的事件發生後，日本首相官邸、外務省、防衛省、自衛隊等相關機構竟無任何道歉或檢討表態，只空言“遺憾”，這是負責任的表現嗎？



五、“新型軍國主義”在日本成勢為患的當下，日本當局還在蓄意推進擴軍備戰路線，蓄意突破“專守防衛”原則，甚至策劃修憲為自衛隊“正名”，並以此不斷煽動對周邊國家的敵意，鼓噪“台灣有事就是日本有事”，縱容輿論渲染排外情緒與民粹主義。這一系列舉動再次警示世人：日本當局到底要把國家帶向哪裡，擴軍備戰意欲何為？



六、對於這一事件，日本當局裝聾作啞，日本媒體極力淡化，與在渲染煽動對華敵意時的一貫表現判若兩人，這難道是要靠敷衍搪塞矇混過關嗎？



日方必須徹查事件，嚴懲有關人員，向中方、日本國內和國際社會作出負責任的交代，並在對華政策上反思糾錯，從根本上杜絕此類事件再次發生。