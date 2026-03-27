前兩月中國規上工業企業利潤同比增15.2%

中評社北京3月27日電／中國國家統計局27日發佈數據顯示，1至2月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額10245.6億元，同比增長15.2%。



“1至2月份，各地區各部門加緊實施更加積極有為的宏觀政策，著力發揮存量政策和增量政策的集成效應，規模以上工業企業利潤增長加快，多數行業利潤回升，裝備製造業和高技術製造業利潤快速增長，工業企業效益狀況呈現持續恢復態勢。”國家統計局工業司首席統計師于衛寧說。



從三大門類看，1至2月份，製造業規模以上工業企業利潤同比增長18.9%，較上年全年加快13.9個百分點；採礦業增長9.9%，上年全年為下降26.2%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長3.7%。



營業收入增長加快。1至2月份，規模以上工業企業營業收入同比增長5.3%，營業收入增長明顯改善。



多數行業利潤實現增長，超六成行業回升。1至2月份，在41個工業大類行業中，有24個行業利潤同比增長，增長面為58.5%；26個行業利潤增長較上年全年加快或降幅收窄、由降轉增，回升面超過六成。



工業企業單位成本有所下降，利潤率有所提升。1至2月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.83元，同比下降0.24元，工業企業累計成本自2022年以來首次同比下降；營業收入利潤率為4.92%，同比提高0.43個百分點。



數據還顯示，前2個月，大型、小型企業利潤分別由上年全年下降0.2%、0.8%轉為同比增長8.7%、17.1%。