港府強烈譴責英國所謂“香港半年報告”

中評社北京3月27日電／香港特別行政區政府27日就英國發表所謂“香港半年報告”中對香港特區各方面情況的失實言論和污衊抹黑，表示強烈譴責，嚴厲直斥其非。



特區政府發言人表示，特區政府強烈譴責和堅決反對英國通過所謂半年報告就香港事務說長道短、歪曲事實、顛倒是非，肆意抹黑香港的人權和法治狀況，妄圖以卑劣政治操弄干預香港特區政府依法施政。香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，是一個在“一國兩制”下享有高度自治權、直轄于中央人民政府的地方行政區域。香港特區堅決維護國家主權、安全和發展利益，全面準確貫徹“一國兩制”方針的最高原則。



在保障權利和自由方面，發言人說，特區政府堅定維護香港市民受到法律保障的權利和自由。自香港國安法和《維護國家安全條例》實施以來，香港的傳媒環境蓬勃依然。與世界其他地方一樣，新聞和言論自由並非絕對，傳媒與其他人一樣都有義務遵守所有法律。只要不違法，傳媒繼續享有評論和批評政府施政的自由，全然不受限制。



在維護國家安全相關法律方面，發言人表示，特區政府強烈反對英國所謂報告中針對香港特區維護國家安全相關法律及工作的無稽和失實內容。在維護國家安全方面的法律，英國最少有14部，英國政府卻將只針對極少數危害國家安全犯罪分子的香港國安法及其他特區相關法律，以及香港特區執法、檢控和司法機關依法履行職責，抹黑為“損害權利和自由”，並繼續肆無忌憚扭曲事實加以抨擊，此舉正好顯示出其一向“雙標”虛偽的行徑，實在令人不齒。



就維護司法公正和法治精神，發言人說，特區政府維護獨立的司法權，全力支持司法機構依法獨立行使審判權，維護司法公正和法治精神。法官在處理危害國家安全犯罪案件時，都是獨立公正地履行司法職責，不受任何干涉。



關於經完善的選舉制度，發言人表示，第八屆立法會換屆選舉于去年年底順利舉行，選民積極投票，選出新一屆愛國愛港、有擔當、有才幹、有志服務社會的立法會議員，再次展現新選舉制度下高質量、高水平的良性競爭，體現了廣泛代表性和均衡參與。完善後的立法會以實踐證明，這是符合香港特區實際情況、適合香港需要的民主選舉制度。



在加強國民教育方面，發言人說，國民教育是香港中小學及幼稚園課程重要部分，以加強學生對國情、歷史和文化、憲法和基本法以及國家安全的認識，建立文化自信，提升國民身份認同，培育他們成為德才兼備，有承擔、有視野、愛國愛港的新一代。同時，香港專上院校已採取一系列措施，將國家安全教育納入學生的學習範圍，以履行其法定責任。