日4月起將收緊外國人取得日本國籍的審查標準

中評社香港3月27日電／共同社報導，日本法務省27日宣佈，外國人取得日本國籍的“歸化”審查從4月1日起將更加嚴格。原本居住時間“五年以上”的條件在實際運用上將修改為“原則上十年以上”，並加長確認納稅、社會保險費繳納情況的期間。應首相高市早苗的指示，法務省就收緊審查標準展開了探討。



《國籍法》要求“歸化”必須得到法相許可，並將居住五年以上、品行良好、自己或親屬維持生計等規定為必要條件。上述條件被視為“最低標準”，審查中以不影響日常生活的日語會話能力等“融入日本社會”的能力也作為實質性條件。



據法務省稱，4月1日起出於融合性的考慮，居住時間將調整為“原則上十年以上”。目前確認最近一年納稅和社保費繳納情況的做法將分別改為確認五年分和兩年分。該規定也適用於4月1日之前的申請人。



《出入國管理及難民認定法》規定的“永住許可”在操作指針中將居住條件定為“原則上十年以上”，並明確規定了納稅等公共義務的履行要求。有意見指出歸化條件相對寬鬆，高市去年11月指示法相平口洋研究調整規定。今年1月，政府關於接納外國人的綜合對策中寫入了嚴格化。



據法務省稱，去年“歸化”申請人數共14103人。同年內獲許可的人數為9258人，未獲准者為666人。