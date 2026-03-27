BBC：特朗普為下台階同時追求兩條出路

中評社香港3月27日電／美國總統唐納德・特朗普似乎越來越希望能為伊朗的戰爭找到一條出路，或他所稱的戰爭“收官”。但是，他的退出策略並不明確。



BBC報導，特朗普前後矛盾的訊息顯示，他仍未決定什麼方法最有效：是加劇衝突、試圖迅速結束戰爭，還是尋求與德黑蘭達成談判協議。



3月24日，特朗普暗示美國可能會同時採取兩種策略。短短幾小時內，五角大廈下令向該地區派遣地面部隊，而美國談判代表則向伊朗政權送出新的15點和平計劃。



到周三，白宮一方面敦促伊朗接受協議，另一方面又威脅若不接受將“比以往更猛烈地打擊”伊朗，進一步加深外界對特朗普意圖的困惑。



隨著戰事升級，前美國官員以及和白宮關係密切的外部盟友指出，越來越多人擔心特朗普對接下來的局勢毫無具體計劃，其中部分人士是以匿名方式談論。



“大家非常不安，因為很明顯特朗普沒有把這些事情想清楚，”一名曾在特朗普第一任期任職的前高階政府官員說。



周三，白宮新聞祕書卡羅琳・萊維特表示：“特朗普總統不會虛張聲勢，他已準備好釋放地獄之火。”她還說：“伊朗不應再次誤判。”



伊朗則拒絕這份和平提案，引發兩國是否真正在進行嚴肅外交談判的疑問。這些令人摸不著頭腦的事態發展，正是特朗普處理這場戰爭的典型手法，而這場戰事已吞噬中東，衝擊全球經濟，並在共和黨內部造成裂痕的。



白宮官員堅稱美國掌握事件主導權。但伊朗拒絕和平計劃凸顯了特朗普無法完全控制戰爭走向的現實。



除了特朗普的戰略目標之外，美國如何確保霍爾木茲海峽安全仍是個未解之謎——全球約20%的石油和天然氣出口經過此處。戰爭爆發三個多星期，美國仍沒有辦法阻止伊朗在此水道攻擊商船，導致油價飈升——而迄今特朗普呼籲北約盟友及其他國家協助，也未獲回應。



“總統的問題就在霍爾木茲海峽。如果他任其落入伊朗之手，他將很難聲稱自己獲勝，”曾任小布什總統國安顧問的史蒂芬・哈德利說。哈德利還指出，特朗普未與其他國家協商，是美國難以獲得盟友支持的原因之一。



隨著更多和平計劃細節曝光，華府對戰爭下一階段的不確定性進一步升高。



眾議院議長邁克・約翰遜在國會山莊向記者表示，他認為美國正在“收尾”軍事行動。“我認為很快就會結束。”



然而部分共和黨同僚則因特朗普下令向伊朗增派超過1000名傘兵的消息而公開示警。南卡羅來納州眾議員南茜・梅斯在國防部閉門簡報後批評這項部署。



“我剛從眾議院軍事委員會關於伊朗的簡報離場。重申一次：我不會支持在伊朗部署地面部隊，尤其在聽完這場簡報之後，”梅斯在 X（原推特）上寫道。



來自共和黨議員的罕見批評凸顯黨內“MAGA”支持者中的反干預一派和支持戰爭的鷹派之間的分裂。據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，周三稍晚，眾議院軍事委員會主席麥克・羅傑斯向記者表示，五角大樓未向議員提供足夠的戰爭細節。



共和黨對和平提案反應冷淡，也反映出黨內對這場戰爭的焦慮，尤其面對即將到來、艱難的中期選舉周期。



據報導，和平計劃要求伊朗放棄核計劃、限制其彈道導彈，並重新開放霍爾木茲海峽等條件。



這份計劃似乎與美國談判代表史蒂夫・威特科夫及賈瑞德・庫什納此前在加沙與烏克蘭談判中提出的方案相似——那些計劃也包含多點要求，並會在談判中隨時調整。



就在計劃外洩前，特朗普上周威脅若伊朗48小時內不同意重新開放海峽，他將升級戰事。但周一特朗普又改口，稱兩國在達成協議上取得“重大進展”，因此決定新的攻擊暫緩五天。



但在伊朗回應之前，中東專家已警告，美方的極高要求會被德黑蘭視為不可能接受。該政權對談判保持戒心，尤其是在美國上月中止核計劃談判後，僅數日便發動戰爭。



伊朗的回應則清楚表明，德黑蘭認為其對戰爭走向的掌控力不亞於美國，儘管特朗普堅稱美國已經贏了。



伊朗國家電視台引述一名不具名官員表示，德黑蘭也有自己的停火條件。“伊朗將會決定該結束戰爭的那一刻，而且是在其自身條件被滿足時。”



伊朗外長阿巴斯・阿拉格齊於周三在國家電視台講話時表示，兩國之間並無任何談判。他也說，伊朗不打算為美國及其盟友的西方船只開放霍爾木茲海峽。



“沒有理由讓我們的敵人及其盟友的船只通過，”他說。



白宮可能押注向伊朗派遣地面部隊能迫使其重新開放海峽，並最終促使其投降。但目前尚不清楚第82空降師的一支有限部隊能對海峽帶來怎樣的影響或是如何改變戰爭大局。



軍事專家指出，該部隊可能主要致力於創造重新開放這條關鍵水道的條件。可能的情境之一是美軍奪取波斯灣的小型島嶼——哈爾克島，這裡是伊朗石油出口的主要樞紐。



“派遣地面部隊將給美國重大杠杆，讓我們更能控制霍爾木茲海峽，”曾協助監督美國對伊朗石油制裁執行的前財政部官員米阿德・馬列基說，但是“這會提高我方部隊的風險，這就是我們要承受的代價”。



奧巴馬政府及特朗普第一任期的前美國國防官員傑森・坎貝爾則表示，派遣地面軍隊升級戰爭，進一步證明政府“沒有一套明確表述的策略”。



“我們現在看到的不是經過縝密思考、具明確目標的計劃，”他說，“就像是一場臨時凑齊人手的比賽——看看現在有誰可以派上用場？”