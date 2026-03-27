2028洛杉磯奧運起禁跨性別參加女子賽事

中評社香港3月27日電／國際奧委會公布女子賽事新規定，自2028年洛杉磯奧運會起禁止跨性別女性參加女子項目賽事，運動員必須通過性別檢測，確定“生理女性”的資格，強調是保障女子運動的公平和安全。



有線新聞報導，2021年東京奧運，新西蘭舉重運動員哈伯德是首位變性後參加奧運女子項目的跨性別女性；在2024年巴黎奧運奪得拳擊金牌、阿爾及利亞的哈莉夫和中華台北的林郁婷亦出現性別爭議。國際奧委會一向將參賽運動員性別規限問題交由各體育項目自行界定，田徑、游泳、單車和賽艇已訂明禁止跨性別女性參賽。



國際奧委會主席考文垂去年中上任後決定統一準則，自2028年洛杉磯奧運會起運動員必須接受SRY基因檢測，判斷體內是否存有男性的Y染色體，測試結果呈陰性，認定為“生理女性”的運動員才可參加國際奧委會舉辦的女子項目賽事。檢測陽性的運動員，只可參加男子或不分性別的賽事。



國際奧委會專家組認同，生理男性自胎兒期開始已出現男性荷爾蒙高峰，爆發力和耐力比生理女性有天生優勢，在跑步和游泳賽事生理男性有10至12%的優勢，大部分擲項和跳躍項目最少有20%，需爆發力的拳擊項目優勢更超過100%。國際奧委會主席考文垂：“在奧運會上，即使是微小的差距都足以決定勝負，因此會出現明顯不公平，當生理男性參加女子組比賽。”



國際奧委會表明，是要排除跨性別女性運動員及經歷過男性青春期的性發育障礙人士，確保賽場上的公平和安全，大部分情況下SRY基因檢測一生只需做一次，專家認為是目前最可靠的鑑定方法。