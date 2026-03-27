商務部對美國啟動兩項貿易壁壘調查

中評社北京3月27日電／商務部27日連發兩則公告，分別對美國破壞全球產供鏈相關做法和措施以及對美國阻礙綠色產品貿易相關做法和措施發起貿易壁壘調查。



商務部新聞發言人表示，美國貿易代表辦公室於北京時間3月12日以“產能過剩”為由對中國等16個經濟體發起301調查，又於3月13日以“未有效禁止強迫勞動產品進口”為由對中國等60個經濟體發起301調查。中方對此強烈不滿，堅決反對。



為堅決維護中國相關產業利益，依據《中華人民共和國對外貿易法》和《對外貿易壁壘調查規則》有關規定，針對美對華兩起301調查，商務部於3月27日對外發布兩則公告，分別就美國破壞全球產供鏈相關做法和措施、美國阻礙綠色產品貿易相關做法和措施，對等發起兩項貿易壁壘調查。



下一步，商務部將根據《對外貿易法》《對外貿易壁壘調查規則》的有關規定，推進對美壁壘調查工作，並根據調查情況採取相應措施，堅決捍衛自身正當權益。



據商務部早前發布，對美國破壞全球產供鏈相關做法和措施發起貿易壁壘調查。



依據《中華人民共和國對外貿易法》和商務部《對外貿易壁壘調查規則》有關規定，為維護對外貿易秩序，商務部可以自行對有關國家和地區的貿易壁壘進行調查。



商務部獲得的初步證據和信息顯示，美國在貿易相關領域實施了大量嚴重破壞全球產供鏈的做法和措施，包括但不限於：限制或禁止中國產品進入美國市場、限制或禁止高新技術產品對華出口，以及限制或禁止關鍵領域雙向投資等。上述做法和措施可能嚴重損害中國企業的貿易利益，其中部分措施涉嫌違反世貿組織規則等中美兩國共同締結或參加的經濟貿易條約或協定。



依據《中華人民共和國對外貿易法》第四十一條、第四十二條及《對外貿易壁壘調查規則》第十二條、第三十五條的規定，商務部決定自2026年3月27日起對美國相關做法和措施啟動貿易壁壘調查。現將有關事項公告如下：

