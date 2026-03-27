王子旗：台灣能源問題異化為選舉政治工具

中國社科院台灣研究所副研究員王子旗（中評社資料圖） 中評社北京3月28日電（記者 海涵）中國社科院台灣研究所副研究員王子旗日前談及台灣能源問題時指出，能源議題被民進黨工具化、選舉化，只會持續撕裂社會民意，嚴重拖累台灣經濟社會發展前景。



王子旗表示，經濟社會的持續健康發展，離不開安全、穩定、可持續的能源支撐。然而台灣能源問題早已脫離專業治理範疇，深度異化為選舉政治與政黨博弈的工具。



王子旗分析，在島內現行選舉體制下，各政治勢力動輒將能源議題武器化，借能源政策相互攻訐、操弄對立，致使能源議題不斷與環境保護、所謂“民主陣營反脅迫”、拓展“國際空間”等議題捆綁，形成高度敏感、極易引爆的“能源＋N”政治集束效應。加之長期選舉動員與政治惡鬥不斷撕裂社會共識，島內民意日趨碎片化、極端化，公共政策難以凝聚理性共識。



王子旗認為，在此背景下，島內各方既無單獨破解困局的能力，也出於選舉私利缺乏協同共治的意願，能源治理困境持續外溢，風險不斷傳導至經濟發展、產業穩定與民生保障等領域，嚴重擠壓理性決策、務實處置公共事務的空間。



“對民進黨當局而言，能源議題早已從選舉操弄的工具，淪為制約其施政、動搖執政根基的深層難題。”王子旗表示，高度對立的民意格局束縛其政策調整空間，使其既無勇氣推動實質改革，也無力跳出政治算計，只能採取短視權宜之計，最終導致能源亂象積重難返，反噬自身執政與台灣整體發展，實屬咎由自取。