王子旗：兩岸能源互通可終結島內限電困境

中國社科院台灣研究所副研究員王子旗（中評社資料圖） 中評社北京3月28日電（記者 海涵）中國社科院台灣研究所副研究員王子旗日前接受中評社專訪時談及兩岸能源合作前景。他指出，兩岸統一後，依托能源互聯互通、應通盡通，可快速補齊台灣電力、天然氣、原油等資源短板，將大陸優質能源直達台灣，徹底終結島內限電困境與供應波動。



王子旗指出，當前，大陸已建成全球規模最大、體系最完整的能源產業鏈，形成煤油氣核與可再生能源多輪驅動的供應體系。特高壓輸電、油氣主幹管網、戰略儲備與智能調度協同發力，構建起全國能源“一張網”，能源保供韌性與冗餘能力全球領先，具備充足穩定的清潔電力、多元油氣資源與強大跨區域調配能力。



王子旗認為，兩岸統一後，依托能源互聯互通、應通盡通，可快速補齊台灣電力、天然氣、原油等資源短板，將大陸優質能源直達台灣，徹底終結島內限電困境與供應波動。



王子旗指出，兩岸能源一體化，把外部能源風險轉化為內部統籌保障，將台灣孤島式脆弱供應轉為全域安全支撐，既是保障台灣能源安全的最優方案，也是兩岸融合發展、共享繁榮的重要載體。



在王子旗看來，兩岸能源合作可聚焦三大方向穩步發力。一是堅持以人為本、民生優先，以金門、馬祖等鄰近離島為先行試點，持續推動供電、供氣等民生能源項目落地見效；二是堅持市場主導、產業牽引，依托兩岸行業協會、龍頭企業等民間平台，避開政治干擾開展務實對接；三是堅持統籌長遠、提前布局，加快推進福建對台能源通道的規劃研究與前期基建準備，科學預留跨海輸電、輸氣等物理接口。