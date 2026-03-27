在日外國人首次突破400萬 連續四年創新高

中評社香港3月27日電／共同社報導，日本出入國在留管理廳27日發佈消息稱，2025年末的在日外國人為4,125,395人，首次超過400萬人。較上年末增長9.5%，連續4年創歷史新高。據入管廳統計，在日本總人口中占比為3.36%，高於上年末的3.04%。



按國籍和地區來看，人數依次為中國約93萬人、越南約68.1萬人、韓國約40.7萬人、菲律賓約35.6萬人、尼泊爾約30萬人。2024年末位列第12位的斯里蘭卡以約7.9萬人升至第九位。



按在留資格來看，最多的是“永住者”約94.7萬人（較上年末增長3.2%），其次是“技術·人文知識·國際業務”約47.5萬人（增長13.6%）。按都道府縣來看，東京約80.1萬人居首，其次為大阪約37.5萬人、愛知約35.7萬人。



同時公佈的2025年難民認定人數為187人，較上年減少3人。其中阿富汗123人，葉門26人，中國11人等。以準難民形式接納紛爭地區避難民眾的“補充性保護”對象為474人，較上年減少1187人，且大多為烏克蘭人。不符合難民或補充性保護標準但基於人道考量獲准在留的為525人。



難民認定申請人數較上年減少8.7%，約為1.1萬人。入管廳在2025年5月公佈“非法滯留者清零計劃”，申請後的制度運用趨嚴，申請人數呈下降趨勢。按國籍來看，尤其是泰國，1至7月為100至300多人，但8月以後降至個位數，11月為0人。入管廳分析稱，以往的申請中存在大量誤用和濫用，清零計劃的實施是減少的主要原因。