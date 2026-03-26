美智庫披露佩洛西鬧劇後美處理台灣議題內幕

王毅與沙利文之間的高層戰略溝通被認為對美中處理台灣問題的最重要渠道 中評資料相 中評社華盛頓3月27日電（記者 余東暉）美國頂尖智庫卡內基國際和平基金會最新發布的拜登政府對華戰略評估報告，透露了2022年8月佩洛西訪台前後的一些決策內幕，以及在此次被前拜登政府官員稱為“鬧劇”（fiasco）的訪問之後，美方為修復美中關係，在台灣問題上對北京進行保證所做的努力，包括拜登政府施壓台灣當局要謹慎發言，阻止其邁向獨立行動的幕後作為。



這個基於對33位拜登政府前高官和專家的訪談，以及閱讀新聞報導和二手材料而寫成的194頁報告，花了相當大的篇幅回顧中美關係在2021年到2025年之間的跌宕起伏，其中台灣問題作為最棘手、最敏感的問題，自然被重點回顧，包括導致中美關係出現重大波折的佩洛西2022年8月初訪問台灣。



報告表示，拜登政府上台時，台海關係依然緊張且問題重重。長期以來，台海問題一直是華盛頓在亞太地區最棘手的難題。到了2021年，由於中國的軍事現代化，這一難題加劇，美軍能否抵禦大陸攻台成為人們質疑的焦點。華盛頓建制派的許多人士轉向對台灣更為友好的姿態。更複雜的是，拜登政府早期採取了一些冒險舉措，例如邀請台駐美代表蕭美琴出席拜登的就職典禮。這些舉動具有象徵意義，但對提升台灣的自衛能力卻毫無助益。



據透露，在此背景下，美國國家安全委員會於2022年初舉行了一次高度保密的會議，會上他們得出結論：華盛頓應採取更多措施，向中國保證美國對台政策的意圖。高級政府官員認識到，有必要向北京保證，美國對台政策不會偏離長期以來的“一個中國”手法。這意味著要向北京傳達美國並未主動地尋求“台灣獨立”的信息。然而，在2022年，要做到這一點卻困難重重。