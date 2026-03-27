在京台生參加2026“百城千校萬企”促就業活動

活動現場（主辦方供圖） 中評社北京3月27日電／2026年3月27日上午，由北京市工商聯、市教委、市人力資源社會保障局、市退役軍人事務局、市總工會等單位共同舉辦的2026年度全國“百城千校萬企”促就業行動京津冀地區（北京）專場招聘活動在北京石油化工學院（清源校區）體育館舉辦。此次招聘會面向在京台生開放，北京大學、中央美術學院、北京郵電大學、北京工業大學、北京交通大學、北京電影學院等多所高校的台生現場洽談。



此次招聘會聚焦京津冀產業鏈協同發展和北京城市功能定位，精準匹配高校畢業生專業，對接集成電路、生物醫藥、智能製造、文化產業等企業人才需求，70餘家企業現場參會。京東、小米、美團、滴滴、貝殼等領軍企業，以及專精特新“小巨人”等高新技術企業，央國企、台資企業等各類主體，提供技術研發、產品運營、職能管理等崗位近1700個，以及實習機會若干。活動現場還設置了政策解讀區、就業咨詢區，為學生提供簡歷問診、生涯規劃等一站式服務。



此次招聘會是繼北京市相關部門在北京大學舉辦的“同心築夢 共赴京彩”2025北京市台生台青就業實習專場推介會、昌平區舉辦的“英才聚昌”2025北京市台生台青就業實習推介會後，結合京津冀產業鏈協同發展的需求開展的又一場台生實習招聘活動，旨在為台生實習就業提供真誠的支持和真情的服務，讓台生能夠充分施展才幹抱負，安心在京追夢、逐夢、圓夢。

