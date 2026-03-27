恐怖前任求復合被拒！台中治療師遭雙刀插頸亡

中評社台北3月27日電／台中市西區今（27）日傍晚發生一起街頭情殺案，一名30歲的陳姓男子，在忠明路與華美西街口向26歲巴姓前女友求復合被拒絕，沒想到陳男竟持雙刀砍向巴女，刀子插入頸部內大失血，巴女最終傷重，於18時48分回天乏術。而據了解，巴女高雄人，畢業後任職台中某醫學中心職能治療師，噩耗傳回巴女親友、同學耳裡，無不陷入哀痛，轄區第一分局朝殺人罪偵辦，並建請羈押。



求復合遭拒 前男友狠砍舊愛



TVBS報道，事發於今日17時48分，陳男開車至忠明路與華美西街口，向巴女求復合遭拒，遭憤怒沖昏理智的陳男，持兩把刀朝巴女揮砍，其中一刀插入頸部，傷及嚴重要害，巴女當場倒地大失血，沒有生命跡象。



而一旁31歲的王姓與37歲的曾姓路人見狀，立刻上前阻止，過程中王男遭劃傷臉部，陳男犯案後開車逃跑，台中市消防局獲報，派遣中港分隊、博館高級救護隊共4車11人，火速將巴女、王男送醫急救。



北上追求職能治療師夢 卻遇恐怖情人



無奈經醫療團隊搶命，巴女仍於18時48分傷重死亡，第一分局到場展開追緝，最終於北區西屯路492巷54弄將陳男壓制逮捕，陳男滿褲子都是巴女鮮血，由於陳男手部有刀傷，由員警戒護送往“國軍”台中總醫院治療，全案已報請台中地檢察署指揮，朝殺人罪偵辦並建請羈押。



不過據了解，巴女老家在高雄，大學也留在故鄉就讀職能治療系，畢業後北上至台中某醫學中心擔任職能治療師，巴女身邊親友透露，巴女平時待人客氣，活潑開朗，得知此事後相當震驚與難過。



第一分局表示，警方對暴力犯罪零容忍，會全力追查並依法嚴辦，同時呼籲民眾遇感情糾紛時，應保持冷靜，尋求協助或報警處理，避免衝突升級造成憾事。