專論：民進黨神主牌的出籠禍害與消亡

民進黨3月25日舉行中執會，數名反核人士到民進黨中央黨部外抗議，據轉述，當日中執會無人提及相關議題。（中評社 圖片） 中評社香港3月28日電（評論員 丁乙）在台灣島內，民進黨長期將“台獨”與“反核”奉為不可動搖的“神主牌”，將其偽裝成所謂的“本土價值”“進步理念”，以此綁架民意、操弄選舉、鞏固自身執政地位。



這兩塊所謂的“神主牌”，從未真正為台灣民眾的福祉考量、為台灣的發展前途謀劃，僅是民進黨攫取政治私利的工具，是其背離歷史潮流、違背民族大義、損害民眾切身利益的遮羞布。從精心打造出籠，到肆無忌憚為禍島內，再到如今“反核”牌轟然崩塌、“台獨”牌岌岌可危，民進黨這兩塊“神主牌”的興衰軌跡，深刻昭示著一個真理：任何背離現實、割裂民族、背叛人民的政治操弄，終將被歷史和民意所拋棄，其消亡是不可逆轉的必然結局。



一、出籠：借勢投機，以謊言塑造政治圖騰



民進黨“神主牌”的誕生，始於其創黨初期的政治投機，深植於其背離民族、漠視現實的狹隘政治立場。上世紀80年代，台灣社會處於擺脫國民黨專制統治的轉型階段，民進黨趁勢崛起。雖初期以“民主進步”為旗幟爭取民眾支持，但其“台獨”野心很快暴露無遺。創黨元老深知“台獨”在島內缺乏民意根基，遂採取緩進策略，先以“住民自決”“台灣主權”等模糊表述試探輿論風向，逐步將“台獨”思想滲透至黨綱與各項政策之中。



（一）“台獨”神主牌的制度化演進



1986年民進黨創黨之初，便在黨綱中明確訂立“建立主權獨立自主的台灣共和國”，標誌著其“台獨”路線的初步確立，並試圖以“住民自決”等模糊口號，掩蓋其分裂國家的本質。



1990年的“國是會議”上，民進黨首次公開提出“一中一台”路線，將“台獨”與“本土化”強行綁架，刻意製造“外來政權”的錯位敘事，不斷蠶食台灣民眾的民族認同。1991年推出的“台灣前途決議文”，將“台獨”包裝為所謂的“現實主張”，進一步模糊分裂行徑的本質；2007年的“正常國家決議文”，更是赤裸裸地提出“正名制憲”的分裂目標，徹底完成了“台獨”從理念宣揚到制度操作的升級，將分裂意圖制度化、明面化。

