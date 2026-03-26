劉振民：汲取中東教訓 維護南海和平穩定

中國氣候變化事務特使、聯合國前副秘書長劉振民（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月28日電（記者 盧哲）博鰲亞洲論壇2026年年會27日舉行的“世界變局中的南海秩序與治理合作”分論壇上，中國氣候變化事務特使、聯合國前副秘書長劉振民表示，東亞國家要居安思危，從當前的中東戰火中吸取深刻教訓，努力推進共同安全觀念的普及，維護好各國和平共處的良好局面。



劉振民在主旨演講中指出，過去一年南海地區雖保持總體穩定，但討論南海問題的國際環境已發生根本性變化。烏克蘭危機延續五年仍未解決，2026年2月28日爆發的中東危機已持續近一個月，霍爾木茲海峽更是在3月3日遭遇史上首次封閉，引發全球對能源危機和經濟危機的普遍擔憂。“南海問題是關係到東亞地區和平與穩定的核心問題之一，我們不可能再孤立討論南海問題，而需要放到世界背景下去考慮和討論應對南海問題的思路。”



劉振民詳細闡述了霍爾木茲海峽危機的嚴峻性及其對亞洲國家的深刻影響。他指出，該海峽素有“世界油坊”之稱，承載全球近三成石油運量，其中約八成銷往亞洲市場；液化天然氣通行量也占全球貿易近兩成。危機爆發後，依賴中東石油的亞洲國家首當其衝——日本、韓國對中東石油依賴度分別高達90%和70%，菲律賓依賴度超過96%，已宣布能源進入緊急狀態，越南依賴度超過87%，印尼、泰國、新加坡等東南亞國家均面臨不同程度的能源供應壓力。



劉振民特別分析了中國應對能源危機的韌性。他表示，中國不僅擁有從俄羅斯和中亞進口的多元能源渠道，能源結構也日趨多元化，風、光、水、核等可再生能源占比持續提升，加之石油消費中約52%用作化工原料、具有一定可替代性，“中國不會出現油荒和氣荒”。作為亞洲最大經濟體，中國高度關注亞洲和平與安全，高度關注南海的和平與穩定。



劉振民說，作為亞洲最大的經濟體，我們高度關注亞洲的和平與安全，高度關注亞洲的經濟繁榮。作為南海沿岸國，我們也高度關注南海的和平與穩定。南海是東亞國家的海上生命線，冷戰結束以來，南海的航運保持了暢通與安全，為東亞各國的經濟繁榮與發展發揮了重要的支撐與保障作用。但我們東亞國家要居安思危要從當前的中東戰火以及霍爾木茲海峽危機中吸取深刻教訓。劉振民提出五點重要建議：