鄭永年：不要過度利用中美矛盾否則成犧牲品

香港中文大學（深圳）公共政策學院院長、廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月28日電（記者 盧哲）香港中文大學（深圳）公共政策學院院長、廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年27日在博鰲亞洲論壇2026年年會“世界變局中的南海秩序與治理合作”分論壇上，深入剖析了中美關係本質性變化對南海問題的影響。他指出，一些國家試圖利用中美矛盾。“一般來說是可以理解的，但有一個限度，超過了這個限度肯定自己會成為犧牲品。”他強調，中美不可能發生公開衝突。



鄭永年指出，討論南海問題離不開國際背景，他重點討論了與南海直接相關的背景——中美關係的本質性變化。他分析，從經濟規模、技術水平、軍事實力等量化指標看，中美兩國絕對是“超級大國”。他注意到特朗普曾使用“G2”概念，認為“這一概念反映了客觀現實”，他說，“世界多極化是一個理想，永遠不到多極化的程度，事實上就是兩個超級大國。”他強調，“G2不是所謂的澳國集團，這將影響未來世界格局，更影響南海問題”。



鄭永年指出，中美關係發生本質性變化體現在：去年特朗普宣布對等關稅後，雙方經歷第六輪談判，可以看出“大家是基於實力之上的中美關係，互不相讓，互有妥協”。他同時觀察到，中美雙方都已意識到，合作可以解決雙邊及國際問題，衝突則兩敗俱傷。“中美之間鬥爭是必然的，鬥爭的目標是為了合作，合作不會缺少鬥爭，但鬥爭不會導致兩國互相對立，更不會使兩國發生公開的衝突。”



針對特朗普的國家安全戰略調整（固守西半球、離岸平衡），鄭永年提出，中美在南海問題上存在妥協空間。他分析稱，對中國而言，台灣、南海是主權問題；對美國而言，這是地緣政治空間問題。“這兩邊能不能調和？我覺得是可以調和的，不是完全矛盾的。”他建議，中國有關部門可以與美國簽署長期協定，“希望美國待在太平洋”，扮演建設性角色而非破壞性角色。他甚至提出大膽設想：“我們的島礁建設搞好了，就可以作為一個國際公共品類開放。我們台灣問題解決了，我們也歡迎美國的航母去台灣，為什麼不可以？以前我們也歡迎美國的航母停靠香港，這是兩碼事情，是不矛盾的。”



鄭永年警告地區國家，不要過度利用中美矛盾。他指出，很多國家認為中美必然走向對抗甚至“必有一戰”，試圖利用這種矛盾。“一般來說是可以理解的，但是這種做法肯定有一個限度，超過了這個限度肯定自己會成為犧牲品。”他強調，中美作為核大國，不可能發生公開衝突。