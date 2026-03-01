美以伊戰事“滿月”　四大懸念相互交織影響

3月19日，以色列北部城市海法的煉油廠遭襲，現場畫面顯示廠區冒出濃煙。（新華社資料圖） 中評社北京3月28日電／美國海軍陸戰隊第31遠征隊預計27日抵達中東。與此同時，美海軍陸戰隊第11遠征隊和陸軍第82空降師部分作戰力量也在增援途中，特朗普政府還被曝正考慮增派多達1萬人的地面部隊。



新華社報導，美以伊戰事將滿一個月，衝突再現升級風險：美軍加碼“地面戰”部署，伊朗展現對抗韌性，談判之說陷“羅生門”。四大懸念相互交織影響，其“解開方式”將決定戰事走向甚至終局。



懸念一：發動地面行動？“把美軍送入地獄”



美軍連日來從多地向中東投送地面作戰兵力。軍事專家分析，一旦演變為地面行動，衝突烈度和傷亡程度都將升至“完全不同的層級”。



英國國際戰略研究所研究員魯賓·斯圖爾特認為，美國正在部署的兩棲、空降部隊可能是為了攻佔或封鎖哈爾克島、深入伊朗腹地奪取濃縮鈾、突襲伊朗沿海地區以重開霍爾木茲海峽等有限地面行動。而美國《華爾街日報》26日披露，美方擬向中東再派1萬人的地面部隊，引發外界對美軍或謀劃更大規模地面行動的擔憂。



伊方透露，已組織超100萬人為地面戰鬥作準備。軍事專家推演認為，伊朗國土遼闊、地形複雜，美軍無論是奪島還是沿岸突擊，都將遭到伊朗導彈、無人機和火炮打擊，大規模地面作戰更將“深陷泥潭”，等同於“把美軍送入地獄”。



戰事導致油價高漲和通脹壓力，已造成美國社會不滿及共和黨內部分歧。上海外國語大學教授丁隆等專家認為，地面行動勢必進一步增加經濟成本和傷亡代價，給特朗普政府帶來“無法承受的政治後果”。也有分析認為，如果美軍在小規模地面行動中取得有限戰果，特朗普政府或將借機單方面宣稱達成作戰目標，隨即抽身。

