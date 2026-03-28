“萬噸大驅”十艦入列，中國遠海戰力大躍升

055型萬噸驅逐艦。 中評社北京3月28日電／環球時報編者的話：微信公眾號“人民海軍”於3月25日發布了中國海軍055型導彈驅逐艦第九艘東莞艦、第十艘安慶艦“雙艦亮劍”的最新實戰化訓練場景。這意味著被軍迷稱為“萬噸大驅”的055型導彈驅逐艦，從戰鬥力而言已正式邁入“十艦時代”。接受採訪的軍事問題專家表示，從2019年4月23日“萬噸大驅”首艦南昌艦領銜受閱，到如今10艘“萬噸大驅”分列三大艦隊，055型驅逐艦不僅實現了數量上的規模化躍升，更在戰鬥力生成模式上完成了從“單打獨鬥”向“全域組網、嵌入聯合”的深刻蛻變。



“雙艦同框”：東海方向補上關鍵一環



我國萬噸大驅近期實現了數量與戰鬥力的雙重躍升。3月8日，央視《新聞聯播》公開了我國最新入列的兩艘萬噸大驅：東莞艦（109）、安慶艦（110）。3月13日，東部戰區海軍又發布東莞艦、安慶艦組成艦艇編隊開展實戰化訓練的消息。一周後，兩艦“同框”訓練的畫面也被公開報導。



長期跟蹤萬噸大驅動向的《環球時報》記者發現，與早期南昌艦、拉薩艦等單艦間隔入列的節奏不同，此次東部戰區海軍是一次性公開接收兩艘055型驅逐艦，並以“雙艦同框”模式同步投入多科目訓練。這一變化背後，是我國海軍裝備規模化列裝、體系化訓練與快速形成實戰能力的生動體現。



官方報導顯示，作為人民海軍驅逐艦發展史上的里程碑裝備，055型驅逐艦是我國自主研製建造的第四代導彈驅逐艦。該型艦滿載排水量超1.2萬噸，配備通用垂直發射系統，可兼容發射多型彈藥，具備強大的防空反導、反艦、反潛、對陸打擊與綜合指揮能力，是航母編隊當之無愧的“帶刀護衛”，也是遠海任務的編隊核心，代表當今世界大型驅逐艦先進水平。



對於東部戰區海軍“打包”接收109、110兩艦，亮相即開展“雙艦同框”訓練，軍事專家認為，這釋放出明確信號：055型驅逐艦的戰鬥力生成已跨過“單艦磨合”階段，進入“一入列即形成戰鬥力”的快車道。

