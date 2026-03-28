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美媒：伊朗導彈再次造成多架美軍加油機受損
http://www.CRNTT.com   2026-03-28 09:02:53
　　中評社北京3月28日電／美國《華爾街日報》27日以美國和沙特阿拉伯知情官員為消息源報導，一枚伊朗導彈當天擊中沙特蘇丹王子空軍基地，導致多架美軍加油機受損。伊朗在這次攻擊中還使用了無人機。

　　報導說，伊朗先前攻擊過蘇丹王子空軍基地，造成美軍5架加油機受損。

　　來源：新華網

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