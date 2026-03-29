台灣法源法師：發展善念AI謀人類福利

來自台灣的法源法師在博鰲論壇上發言（圖源：博鰲年會新聞中心提供） 中評社博鰲3月29日電（記者 郭至君）博鰲亞洲論壇年會每年都會舉辦宗教與文明相關主題的分論壇，今年的主題則是“宗教和合與文明互鑒”分論壇，特別邀請了來自佛教、道教、伊斯蘭教等各宗教的朋友和專家學者出席，來自台灣的法源法師也參與並發言，他強調要進一步研究、管理人工智能，引導它朝向人類的福利發展。



法源法師為台灣當代僧侶，現任中國佛教會教育委員會主任委員、千佛山雲陽寺住持及西蓮學苑執行長，他具備美國紐約大學控制工程碩士的理工背景，擅長以科學視角詮釋佛法，並致力於推動佛教教育與青年弘法。



法源法師表示，面對文明轉型的差距，人類智慧的失控，以及人道危機的挑戰，如何引導人類從競爭走向共生，化解全球危機？對此，我們提出三大支柱的倡議：第一，是緣起共生，萬物的系統本質從互利主義轉向共業責任的合作，將跨國合作視為應對共同危機的現實路徑。第二，是慈悲平等。應以生命內在為核心，要求全球治理超越單純的經濟算計，要推動社會正義與公平置於優先地位。第三，中道智慧，作為一種穩定機制，減緩官僚主義或極端政策帶來的波動，在經濟發展、倫理規範與社會穩定之間取得動態平衡。



法源法師也說，佛教如何將原來的教義轉化為現代化的治理結構主要有兩點：一是以盡力的精神為倫理規範，不只是法律的約束，更是防止技術被利益集團濫用，確保人工智能具備透明度與責任感的道德防線。二是互依合作，佛教和合的理念與分工模型的高度契合，通過分工式的合作，落實因地制宜的公平治理模式。

