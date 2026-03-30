專論：民進黨反核急轉彎　暴露營私雙標本質

台電第三核能發電廠廠區（台灣電力公司圖片） 中評社香港3月30日電（評論員 陳倩羚）3月21日，賴清德在出席磐石會活動時，表示經台經濟部評估，核二、核三具備重啟條件，目前台電正準備相關重啟程序。民進黨這波對核能取態的急轉彎，不僅讓人回想起其七個月前義正嚴辭反對核三延役公投時的嘴臉，可謂相當諷刺與荒誕。我們認為，民進黨從“反核”到“返核”的能源政策轉向撕下了其過去矇騙支持者的所謂“能源轉型”虛偽外衣，徹底暴露了其將政黨利益凌駕於社會利益之上、反科學缺遠見以及無賴詭辯的醜陋內在。



第一，在世界潮流與外來衝擊面前，民進黨的能源政策部署顯得滯後且缺乏抵禦風險的韌性，充分反映了決策層的短視。



在AI飛速發展的當下，作為全球半導體核心的台灣，無疑更加仰仗便宜、穩定的電力供應。但去年核電廠的全面除役，不僅令台灣未能跟上與日俱增的電力需求，更導致電力供應緊張的局面愈趨惡化。由於綠電的發展尚不成熟，因此核電退場所造成的缺口主要都由天然氣填補，而台灣約三分之一的液化天然氣都來自卡塔爾。在中東局勢緊張、霍爾木茲海峽通航受阻之下，天然氣高度依賴外來進口的台灣，目前正面臨著能源斷供、電價飆升的迫在眉睫危機。



台灣之所以陷入如此窘境，與民進黨過去的錯誤能源政策脫不了幹係。事實證明，在複雜嚴峻的地緣政治環境面前，民進黨的“非核家園”主張根本不堪一擊，完全無法保障能源安全；而民進黨對AI時代電力需求激增的低估，則暴露了其在制定能源政策時，缺乏具前瞻性的長遠規劃。儘管，民進黨目前已有重啟核二、核三的打算，但核二預計到2029年才能投入運轉，對於破解台灣現正處於的能源困局可謂“遠水救不了近火”。為了死守住“非核家園”的神主牌，民進黨誤導台灣的能源政策走了近十年彎路，正是其罔顧科學理性、漠視風險管控的決策，令台灣民眾多年來都不得不飽受缺電、貴電之苦。



第二，從“反核”到“返核”，民進黨的能源路線抉擇，始終基於其政黨利益最大化的政治算計。



民進黨多次強調，重啟核電必須依據“核安無虞”、“核廢有解”、“社會共識”的三原則。七個月前，民進黨就是以此為理由反對核三延役，聲稱台灣多地震、斷層帶，核電廠的安全難以獲得保證，且核廢料的安置必然會影響到附近居民等，所以呼籲民眾必須在核三延役公投中投下不同意票，而且要罷免支持重啟核三的國民黨與民眾黨立委。但短短七個月後，民進黨居然突改口風提議要重啟核二、核三，難道其過去反核所提出的擔憂疑慮通通不存在了？

