美籍華裔神探李昌鈺逝世，享年87歲。（美國紐黑文大學官網） 中評社香港3月28日電／被譽為“華人神探”國際知名鑒識專家李昌鈺，於3月27日在美國內華達州城市亨德森（Henderson）家中安詳去世，享年87歲。



李昌鈺家屬與他任教逾半世紀的紐黑文大學（University of New Haven）證實他的死訊。



李昌鈺生前參與過美國前總統肯尼迪遇刺重啟調查，並且數度赴台灣參加重大案件的鑒識工作，包括2004年陳水扁的槍擊案，成為台灣家喻戶曉的人物。李昌鈺更曾參與過美劇、台劇以及陸綜。



據紐黑文大學與家屬聯合發布的消息，李昌鈺在生命最後時刻仍致力於研究，近期正著手完成一本關於“失蹤人口調查”的新書。



這位傳奇人物1938年11月出生於江蘇如皋，後隨家人移居台灣，1960年畢業於中央警官學校。他在22歲時晉升為當時“中華民國”史上最年輕的警長，1964年與妻子宋妙娟赴美深造，取得紐約大學生物化學博士學位，開啟了他在美國鑒識界的傳奇之路。



李昌鈺自1975年加入紐黑文大學，從零開始創立法醫科學課程，並於1998年成立李昌鈺司法鑒定學研究所，對美國乃至全球鑒識體系的現代化影響深遠。



李昌鈺的鑒識生涯跨越半個世紀，足跡遍及全球46個國家，出庭作證超過1000次。他曾參與調查多宗震驚全球的大案，包括前美國欖球員辛普森殺妻案、肯尼迪總統遇刺案重啟調查、911恐怖襲擊事件、台灣的319槍擊案、白曉燕命案和劉邦友血案等。



1998年至2000年間，李昌鈺出任康涅狄格州公共安全廳廳長及州警總監，成為全美首位擔任州級警界最高職位的華裔人士。他同時也擔任復旦大學法醫學與法庭科學學院名譽教授，致力於推動全球鑒識教育。



紐黑文大學校長弗雷德裡克森發表聲明，讚揚李昌鈺對學術及執法領域的貢獻無與倫比，其影響力將永遠長存。



按李昌鈺生前意願，他的後事將低調處理，不辦公開追思儀式。