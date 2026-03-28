沒有一刀斃命的證據　“馬金力量”敗下陣

中評社香港3月28日電／聯合早報27日報導，台灣馬英九基金會星期五（3月27日）召開董事會，決定成立三人專案小組調查兩位前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律一事，調查結果將提報董事會。



據《上報》報導，基金會代理執行長戴遐齡對蕭王違反財政紀律的指控，被與會董事認定具體事證不足，“沒有一刀斃命的證據”，董事會未決議移送司法調查，反而要求若要移送法辦，須經董事會討論及同意，形同宣告反蕭王的“馬金力量”敗下陣來，使這場風波暫獲平息。



奉馬英九之命處理蕭王兩人解職案的“國安會”前秘書長金溥聰，星期五雖坐鎮馬辦“盯場”，但最後並未進入董事會，而由戴遐齡說明蕭王去職原因。



基金會會後發表聲明，稱馬英九請戴遐齡提供蕭旭岑、王光慈兩人有關違反財政紀律的相關事證，及會計師事務所調查報告，經由在場全體董事檢閱後，一致同意成立三人專案小組，繼續查證相關事證涉及的範圍及真實性，再將調查結果提報董事會。



這三人小組成員是“行政院”前秘書長薛香川、前“經濟部長”尹啟銘、國民黨前“立委”李德維。



李德維事後受訪時說，董事會有良好、坦誠的溝通，也做了些決議，都是希望基金會好、馬英九好，內部也會進行瞭解，“現在外面傳的很多東西並不是事實，基金會也會澄清”。



李德維也證實蕭旭岑所言，即蕭去年底擔任國民黨副主席後，董事會曾開會確認王光慈接任執行長的人事案。有董事誇贊王光慈工作能力佳，馬英九還特別說是自己有識人之明，應該給他這個董事長一些鼓勵和嘉獎。董事會會議紀錄裡面有詳實記載。



不過，李德維表示，董事會星期五議程未討論戴遐齡擔任執行長的人事案，目前是由戴代理執行長，未來董事會還是要有更正式的確認。



馬英九基金會3月16日發出聲明，指蕭王均已於2月底完成離職交接手續，並已聘請馬英九基金會前任董事、台北市立大學教授戴遐齡擔任執行長。



金溥聰星期五晚上發表聲明說，農曆新年前他和家人在越南度假，接到馬英九通知，他於小年夜與馬英九、基金會董事高華柱及先前提供檢舉資料給馬的員工開會瞭解細節。



金溥聰指出，2月25日馬英九在他和高華柱、律師陪同下主持會議，宣布解除蕭旭岑、王光慈職務。



金溥聰強調，他是受馬英九委托處理蕭王離職案；然而，近來媒體及名嘴對他大量影射與攻擊，他不再隱忍，“直接點名金溥聰三個字，我就會站出來說明真相，不符事實的報導或污蔑，就必須負起法律責任”。