港交所前高層巴曙松傳被捕　疑涉非法集資案

(資料相) 中評社香港3月28日電／根據內地媒體報導，港交所（00388）前董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松懷疑涉及非法集資被帶走協助調查，巴曙松的微博更新停留在3月11日。



《經濟觀察報》報導，身兼中國銀行業協會首席經濟學家及北京大學滙豐金融研究院高級顧問的巴曙松，因為涉及一宗由學生主導的非法集資案被要求協助調查，他早於半年前已經被限制出境，最後一次現身是以香港大學經管學院金融學教授、香港特區政府特首政策組專家組成員的身分，以影片方式參與澳門論壇。



報導說，3月25日至27日，數位消息人士向該報記者確認，知名經濟學家巴曙松一案，由上海警方負責偵辦。巴曙松涉嫌經濟類犯罪，且金額巨大。



報導又說，巴曙松因為涉及一宗由學生主導的非法集資案被要求協助調查，他早於半年前已經被限制出境。在3月12日左右，巴曙松被辦案機關帶走，自此與外界失去聯繫。



前述消息人士介紹，巴曙松一案，目前由上海警方負責偵辦，其涉嫌經濟類犯罪，且金額巨大。



1969年8月出生的巴曙松，為湖北武漢新洲人，擁有華中理工大學（今華中科技大學）獲工學學士、經濟學碩士學位；後又於中央財經大學就讀，獲經濟學博士學位。



巴曙松曾擔任中國銀行杭州市分行副行長、中銀香港助理總經理、中國證券業協會發展戰略委員會主任、國務院發展研究中心金融研究所副所長等職務；也曾任香港交易所集團董事總經理及首席中國經濟學家，北京大學匯豐商學院教授、匯豐金融研究院執行院長。



他現任的職務包括中國銀行業協會首席經濟學家、北京大學匯豐金融研究院高級顧問、中國宏觀經濟學會副會長、張培剛發展經濟學研究基金會理事長等；其主要研究領域為宏觀金融政策、金融機構風險管理和金融市場監管、資產管理行業研究。