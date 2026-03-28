另類藍白合　國民黨團響應白營329上凱道

中評社台北3月28日電／民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案，一審被判有期徒刑17年，民眾黨號召329上凱道聲援。國民黨“立院”黨團今日透過臉書發文表態響應，並提出三大訴求：“拒絕政治辦案”、“守護在野力量”、“還我法治台灣”，感謝民眾黨團總召陳清龍邀請，在國民黨最艱難的時刻，民眾黨選擇與國民黨並肩作戰，在民眾黨有難之時，絕不能袖手旁觀。



國民黨團表示，司法不應成為政治清算的工具，民主更不容許一黨專政的霸凌。近期，看到司法天平嚴重傾斜。針對柯文哲、前“立委”蔡正元等在野力量，執政黨利用司法手段進行鋪天蓋地的政治追殺與抹黑。這不僅是對個人的不公，更是對台灣民主制衡力量的公然挑釁。



國民黨團指出，若今天保持沉默，明天任何敢於監督政府、敢於說真話的人，都可能成為下一個受害者。黨團提出三大訴求，第一，拒絕政治辦案：司法應是維護公平正義的最後一道防線，而非特定政黨的隨從；第二，守護在野力量：健康的民主需要強大的制衡，不容許執政者以法律之名，行清算之實；第三，還我法治台灣：要求程序正義，杜絕選擇性執法，讓司法回歸專業與中立。



國民黨團表示，感謝陳清龍邀請，在國民黨最艱難的時刻，民眾黨選擇並肩作戰，在民眾黨有難之時，絕不能袖手旁觀。國民黨團與所有愛護民主的同胞站在一起。呼籲所有支持者、所有對司法現狀感到不安的朋友，這一次不再退縮，一起站上凱道，為台灣的民主自由而奮鬥。



國民黨團表示， 時間為明日下午2時，地點為凱達格蘭大道。這不只是為了某個人，而是為了守護共同擁有的自由與公正。這不只是為了某個政黨，更是避免讓台灣走進專制獨裁的深淵。



對於前“立委”蔡正元昨日入監服刑，國民黨團表達深切的關心。因“立法院”適逢全體甲級動員，黨團委員須堅守“國會”陣線，以致無法親自前往送行。但早在26日，黨團總召傅崐萁已先行邀集前委員邱毅、資深媒體人王尚智等多位好友，共同為蔡正元同志溫暖餞行。並且準備好相關事宜，國民黨團在此誠摯期盼，蔡正元於服刑期間一切平安順遂。