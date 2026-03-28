馬辦風暴　郭正亮：有人居心險惡設局

中評社台北3月28日電／馬英九基金會人事案風波延燒，董事會決議組成3人小組，查證前執行長蕭旭岑、王光慈是否有財務紀律的相關事證。對此，前“立委”郭正亮直言，馬英九接受專訪，講出財務有問題，根本是有人居心險惡的安排，更直指恐怕會毀了馬英九一生的成就。



中時新聞網報導，郭正亮在網路節目《亮話天下》中指出，真的不知道馬英九為什麼要接受採訪，馬英九是當事人，他講了就是證據，侵占是公訴罪，這意味北檢可以申請主動調查，北檢來了會做什麼事？扣押蕭旭岑的手機電腦，然後再從裡面去找案外案，到時候就可以調查你們兩岸交流在幹什麼，怎麼連這種政治智慧都沒有？



郭正亮進一步指出，我也知道馬英九的身體狀況，現在等於逼大家講出來，蕭旭岑不講的話要如何自證清白？事實上馬英九不是主動要接受訪問，是執行長戴遐齡去安排的，她還沒真正上任為什麼會做這件事？戴遐齡是誰的人跑國民黨新聞的人都知道，我就公開講，誰這麼居心險惡來安排這場訪問？明知道馬英九有點健忘，你還逼問最核心的問題。蕭旭岑為了自證清白，他一定把一切東西都抖出來，不然要等著被抓嗎？那到時候不是對馬英九一定會造成不利的影響？這個安排專訪的人，你連這個都沒有想到嗎？



“去想一想戴遐齡是誰的人嘛、她是怎麼去接‘體委會主委′、誰推薦的嘛，這個很多人都知道了”，郭正亮不點名繼續抨擊，“這個人”我覺得自私到了極點，你沒有把馬英九當作國民黨的資產在用，馬英九好歹也當過八年的“總統”，他還有“馬習會”的兩岸資產，那你現在都不顧了，讓他跟他的兩岸最重要的幕僚撕破臉，你是不是心中還有更高的目標，是美國嗎？要把國民黨八年“總統”的資產摧毀嗎？要把“馬習會”的兩岸的遺產摧毀嗎？這個我不能接受。



郭正亮繼續砲轟，馬英九自己出來講說這有財務問題，北檢就可以介入，你背後這個藏鏡人連這種法律知識都不知道，你以為這樣就是置蕭旭岑於死地，哪有那麼簡單。看到這個新聞我真的是難過了好幾天，這個不是說對馬英九有什麼崇拜，是這個局造成馬英九跟他最信任的兩岸幕僚蕭旭岑、兩個人要鬥法，一定會毀了馬英九這一生的成就。