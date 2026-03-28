329白營上凱道　20藍委將出席聲援

中評社台北3月28日電／民眾黨前主席柯文哲因涉犯貪污罪，26日遭台北地院重判17年徒刑。民眾黨也號召全台支持者29日走上凱道“替柯文哲討公道”。據瞭解，國民黨“立法院”黨團約有20名“立委”，也將出席聲援柯文哲活動，國民黨“立委”羅智強表示，藍白唯有在野團結，才能抵擋民進黨的欺壓；尤其，國民黨也遭司法追殺清算，同仇敵愾下，相信未來藍白合會更緊密。



柯文哲26日因涉京華城案遭北院重判17年徒刑，民眾黨主席黃國昌當晚宣布，329將發起“上凱道替柯文哲討公道”，隔日也透露已緊急申請到路權，這次行動不只是為前主席柯文哲一人，而是為台灣司法制度應有的公平正義發聲。



中時新聞網報導，在國民黨團27日的黨團大會中，總召傅崐萁表示是否聲援都自由參加，但已經有正式讓大家知道自由參加，但他認為“應該要聲援”。國民黨“立委”徐巧芯27日中午在前主席朱立倫餐敘後也透露，民眾黨團總召陳清龍中午有向國民黨團發出邀請，她本人將會出席。



而據瞭解，目前國民黨團已有林沛祥、徐巧芯、洪孟楷、李彥秀、黃健豪、羅廷瑋、王育敏、羅智強、鄭正鈐、馬文君、許宇甄、廖偉翔、賴士葆、林德福、王鴻薇、鄭天財、楊瓊瓔、羅明才、邱鎮軍、顏寬恒等人，都已報名要將出席329凱道討公道活動。



國民黨“立委”羅智強表示，京華城案偵辦過程中，檢方透過特定媒體“偵查大公開”，刻意營造柯文哲的罪犯形象；柯文哲遭羈押一年，一審再遭重判17年，不但無法參選公職，連政黨負責人也不得擔任，斧鑿斑斑的操作，很難讓人不懷疑，是否司法遭政治力干預，介入政黨競爭打壓異己？



對於未來藍白合狀況？羅智強說，2024大選因為在野未能成功整合，給了民進黨少數執政的機會。藍白“國會”合作、一起反惡罷，證明唯有在野團結，才能抵擋民進黨的欺壓；尤其，國民黨也遭司法追殺清算，同仇敵愾下，相信未來藍白合會更緊密。