蕭旭岑培訓營談“幕僚分寸”　引聯想

中評社台北3月28日電／馬英九基金會上演內鬥宮廷劇，馬英九與金溥聰派指控基金會前執行長蕭旭岑及王光慈涉及財政紀律問題，基金會27日已決議成立3人調查小組進行釐清。風波延燒之際，國民黨副主席蕭旭岑今日南下高雄出席“2026青年接棒－選戰幕僚培訓營”，向青年談“幕僚分寸”及不忘從政初心。他受訪時低調說，希望事件趕快平息。



中時新聞網報導，活動現場不少青年支持者主動替蕭旭岑加油打氣，甚至搶著合影留念。媒體問及是否感到委屈？蕭旭岑連說3次“沒有”，重申“反正我就是尊重基金會、董事會的處理，謝謝”。



對於前“立委”邱毅將事件解讀為“背後為親陸路線與親美路線之爭”，蕭旭岑則不願多談，僅表示“很多人都有不同看法”，但他認為最重要的是讓事件盡快平息，“大家一起向前走，這樣比較重要”。



儘管身陷風波，蕭旭岑在培訓營致詞時仍聚焦經驗分享。他提到，就像黨主席鄭麗文常講的“對政治有興趣，要從事政治，不能遺忘初心”。談到幕僚角色，他則認為“要用老闆的角度思考事情”，無論是擔任“立委”或黨主席助理，都應思考如何讓整體社會與事情發展更好，“就是要去幫老闆想”。



他也強調，幕僚必須“很有分際、很有分寸”，不論內部或外部事務，都要拿捏界線，“一路走來你怎麼做，人家都會看在眼裡”，累積的評價相當重要。事後有媒體追問他談及“幕僚分寸”是否有感而發？蕭旭岑則僅以笑而不答，旋即快步離去。