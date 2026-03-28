海南自貿港封關百日　效果怎麼樣？

2025年12月18日，一艘裝載著17.9萬噸石化原輔料的船舶泊入國投洋浦油儲碼頭30萬噸級原油泊位。這是海南自由貿易港正式啓動全島封關後洋浦港口岸第一批通關的“零關稅”石化原輔料。新華社 中評社北京3月28日電／南海之濱，探路世界最高水平開放形態的自由貿易港迎來重要節點——3月27日，海南自由貿易港封關滿100天。



新華社報導，去年11月，習近平總書記在海南省三亞市聽取海南自由貿易港建設工作匯報時，對全島封關寄予厚望：“建設海南自由貿易港的戰略目標，就是要把海南自由貿易港打造成為引領我國新時代對外開放的重要門戶。”



封關百日以來，海南自貿港發生哪些新變化？各項政策落地效果怎麼樣？給世界帶來哪些新機遇？



透過這份百日答卷，可以看到，複雜多變的國際環境下，海南自貿港以奮進之姿激揚發展之勢，為推進更大範圍、更寬領域、更深層次的高水平對外開放新格局注入新的動能。



政策落地激發新活力



近日，記者驅車來到海南三越港珠寶有限公司，看到加工車間裡一片繁忙，工人們正對進口珍珠進行篩選、拋光、串珠、打結等作業。



作為國內珠寶頭部企業阮仕珍珠的子公司，三越港珠寶公司於2025年10月落地三亞。公司從日本等地進口珍珠原料，依托海南自貿港加工增值內銷免關稅政策，在三亞完成加工後銷往內地市場，可享受約21%的綜合關稅成本優惠。



“封關以來，我們已累計出島加工增值產品十多批次，貨值突破2000萬元，享受了實實在在的政策紅利。”三越港珠寶公司負責人朱常駿表示，企業將繼續擴大產能，目前已敲定1500平方米新廠房，計劃三個月後完成搬遷，屆時競爭力有望進一步提升。



對標世界最高水平開放形態，以“零關稅、低稅率”和“貿易、投資、跨境資金流動、人員進出、運輸往來自由便利與數據安全有序流動”為主要特徵的自貿港政策制度體系更加鞏固。



隨著各項政策紅利加快釋放，海南自貿港物暢其流、人享其行、流量聚集等效應初顯。



據海口海關統計，封關百日來，“一線”進口“零關稅”貨物貨值16.96億元，減免稅款2.71億元；“二線”通關銷往內地的加工增值免關稅貨物貨值3.14億元，減免關稅1558.02萬元。此外，禁限清單例外措施，放寬貿易管理、取消進口許可證等政策均已落地。



新政策激發新活力，新趨勢蘊藏新機遇。放眼當下，從港口碼頭到重點園區，從生產車間到項目一線，越來越多企業搶抓機遇、扎根海南——



西門子能源在海南建立燃機總裝基地及服務中心；海南首家外商獨資醫院博鰲富隆心血管醫院揭牌執業；哈薩克斯坦斯卡特航空開通三亞至布拉格的全國首條第七航權客運航線……



正在海南舉行的博鰲亞洲論壇2026年年會，同樣傳遞出對合作的期許。



國際商會執行理事會副主席霍爾格·賓曼表示，海南自貿港已經形成穩定、互聯互通且充滿機遇的生態體系，“不僅吸引西方企業來到海南，更助力中國企業走向世界”。



快速增長的數據、企業投資的選擇、真誠的肯定，最終匯聚成清晰的共識：作為中國堅定不移擴大開放的窗口，海南自貿港湧動著廣闊的發展機遇。



展望未來，海南省委主要負責人表示，海南將持續推動工作重心從“建制度”向“優制度”“見實效”轉段升級，加強增量政策與存量政策聯動，推出更多“高含金量”的政策舉措，加速釋放政策紅利。

