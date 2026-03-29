楊流昌：台灣作家楊逵　壓不扁的玫瑰花

1986年3月，台灣作家楊逵先生辭世一周年，一場紀念座談會在北京人民大會堂溫馨舉辦。(讀者供圖) 當年作者和參與採訪的六位同班同學在人民大會堂紀念楊逵座談會上，與廈大中文系前輩系友、時任中國社科院文學所長劉再復先生的合影。 中評社香港3月29日電／題：楊逵 壓不扁的玫瑰花



作者 楊流昌



1986年3月，在台灣作家楊逵先生辭世一周年之際，一場紀念座談會在北京人民大會堂溫馨舉辦，當時我任職於中國作家協會，親身參與了這場活動的籌備與現場服務。時隔四十載，會場的深情與莊重，依舊清晰印在心底。海峽兩岸的文友同道、文壇前輩齊聚一堂，共同緬懷追念這位從台灣鄉土生長起來的文學先驅，也讓我從此深切體悟，為何台灣鄉親，總將楊逵先生喻作那枝“壓不扁的玫瑰花”－－深紮台灣鄉土，經歷風雨摧折，卻始終綻放不屈的芬芳。



楊逵先生的一生，是台灣知識分子守護鄉土、堅守氣節的一生。日據時期的台灣，殖民鐵蹄踐踏著這片土地，“皇民化運動”的濁流試圖磨滅鄉親的民族記憶，先生卻執意守著心間的清明，在台中開墾“首陽農園”，以伯夷叔齊守節之志自勉，不願屈從妥協、出賣靈魂。他曾說：“水泥塊壓得住玫瑰的枝葉，卻壓不住玫瑰要開花的願望。”這句話，正是他一生的真實寫照。為了農民的切身權益，為了台灣同胞的尊嚴，他數度身陷囹圄，歷盡磨難，卻從未放下手中的筆，從未停止為鄉土發聲。



台灣光復後在國民黨威權時期，他又因發表《和平宣言》倡導和平、心繫黎民安危，在綠島度過漫長的牢獄生涯，即便身陷黑暗，依舊守持著一顆溫柔而剛烈的赤子之心。這枝玫瑰花，沒有園中名卉的嬌艷張揚，卻有著穿破水泥與石縫生長的韌性，恰是台灣人民在苦難歲月裡，守護鄉土、永不言敗的最好象徵。



先生的文學，始終腳踏台灣土地，心繫底層鄉親，從不為粉飾太平著墨，只為民眾立言抒懷。他說：“我的筆，只為底層的百姓寫字，只為鄉土的土地發聲。”成名作《送報夫》以自身在日本打工的經歷為底，筆觸真實溫厚，寫盡殖民體制下台籍青年的辛酸與掙扎，讓世界看見當時台灣同胞的真實處境，成為台灣新文學史上的經典之作。《鵝媽媽出嫁》則以辛辣詼諧的筆鋒，戳破日據時期“共存共榮”的虛偽假面，諷刺那些喪失民族立場、趨炎附勢的投機者，字裡行間皆是對這片土地的愛，對偽善的憎。而散文《壓不扁的玫瑰花》，更是先生自身精神的寫照，道盡了台灣人骨子裡的韌勁：即便身處艱困，亦不捨希望；即便屢遭摧折，絕不彎腰屈膝。



他的文字樸實無華，沒有刻意的雕琢，卻有直抵人心的力量，既是台灣新文學發展路上的重要豐碑，更是台灣鄉親反抗侵略、追求正義的珍貴記憶。先生還將魯迅的作品譯介到台灣，引入進步思想，以文學為橋，搭起海峽兩岸精神相通的紐帶。他始終相信：“台灣的文學，從來都是中華文學的一枝，根脈相連，斷不了。”讓台灣文學的脈絡，始終與中華文化的根脈緊緊相連。



當年的人民大會堂裡，胡風、張光年、馮牧、朱子奇、蕭軍、端木蕻良、駱賓基、範泉、綠原、牛漢、曾卓、陳映真等兩岸文壇前輩濟濟一堂。這些同樣歷經歲月風霜的文學前輩，以最真摯的語言緬懷楊逵先生，感念他一生愛鄉愛土、堅守道義的初心，肯定他在中國文學史上的獨特地位。在兩岸交流尚處破冰的年代，他們以這樣一場莊重的紀念活動，讓楊逵先生的文學與精神被更多大陸讀者熟知，也向海峽對岸的台灣同胞，傳遞出最真誠的文化共情與同胞善意。



令我倍感溫馨的是，當日與我一同在場的，還有廈門大學的同班同窗－－新華社肖倫添、人民日報朱碧生與連錦添、中央人民廣播電台黃少輝、《台聲》雜誌汪舟，以及正在魯迅文學院進修的林丹婭。他們以記者與文學工作者的筆與鏡，記錄下這一兩岸文化交流的珍貴時刻，讓楊逵先生“守護鄉土、反對分裂”的聲音，隨著文字與聲音，飄過海峽，傳回先生深愛的那片土地。而這場紀念活動，也為我與台灣事務結下不解之緣，六年之後，我赴國務院台辦任職，數十年來，初心未改，始終以文為橋，以心相連，守護著兩岸同胞的情誼。

