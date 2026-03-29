張朝陽現身港科大　開展硬核物理課

搜狐創始人、董事局主席兼首席執行官、物理學博士張朝陽現身港科大，開展硬核物理課。（中評社 焦陽攝） 中評社香港3月29日電（記者 焦陽）28日，搜狐創始人、董事局主席兼首席執行官、物理學博士張朝陽現身香港科技大學，以“以矢量微積分的精神表達微分幾何”為主題，通過滿屏的手寫公式推演，為科大學子帶來了一場硬核物理課。張朝陽繼3月26日在維港領跑搜狐新聞馬拉松，傳遞體育精神之後，這堂兼具深度與溫度的物理課更加實現了內地與香港體育與學術的雙重交流。



《張朝陽的物理課》這一知識直播IP由2021年11月啟程，課程以“硬核推導”為特色，堅持用嚴謹的數學語言描述複雜的物理圖景。迄今為止，張朝陽本人已開展270餘場直播課，先後走進清華大學等多所知名高校，借助新媒體傳播讓科學突破圈層壁壘。本次課堂現場，張朝陽以矢量微積分作為切入點，由表及裡地運用基本物理概念，帶領科大學子與線上觀眾，一同在公式的推導中感受物理與數學的交織之美。



此次科大開講，是《張朝陽的物理課》在本港開展的首次互動。日前，第十八季搜狐新聞馬拉圓滿收官，恰逢香港即將回歸祖國30周年的重要節點，此番搜狐香港之行頗具時代意義。不但為內地與香港構築起體育運動與科學文化雙重交流的通道，更向全國推介了香港的文旅魅力。正如他所說：“我們希望通過互聯網時代的社交平台，能夠更加促進兩地的融合。”

