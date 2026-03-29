鄭麗文：我父親算是那個年代的“陸配”

國民黨主席鄭麗文28日出席“眷總”舉辦的春季聯歡大會。圖/取自鄭麗文臉書 中評社台北3月29日電／國民黨主席鄭麗文28日稱自己是“陸配”之女。她表示，她從小在台南的精忠三村長大，媽媽是雲林人、爸爸是雲南人，所以父親算是那個年代的“陸配”。



鄭麗文說，她父親在戰亂的年代被迫離開家鄉，離開了父母溫暖的懷抱，顛沛流離、輾轉來到了台灣，也在台灣落地生根、結婚生子；在戰亂的年代，眷村提供了所有像父親的這一輩人一個安身立命、成家立業的溫暖家園，讓愛意像春天一樣不斷的滋長，所以才有了今天的鄭麗文。



“賴政府”近期限縮、打壓台灣首位陸配“立委”李貞秀行使職權。鄭麗文28日出席“全球眷村子弟春季聯歡大會”，致詞時有感而發。她說，在今天的台灣，我們不該根據一個人的出身、根據一個人來自何方，來判定他是敵是友；更不應該盲目的透過政治追殺，製造不必要的仇恨與撕裂。陸配都是我們枕邊人，也是台灣之子、台灣之女的母親，同時更是別人的子女。人心都是肉做的，台灣的政治不該偏離人性、泯滅倫常、無端廝殺、製造內亂、破壞團結。



她強調，大家在眷村長大，都知道眷村的物質條件非常稀缺，但小時候的眷村有笑有淚，更有我們這一代人無法抹滅的記憶，值得珍藏、值得珍視。所以，中華眷村文化總會的成立與延續別具意義，記錄下了屬於這一代人的共同記憶，我們也希望牢記這一代人的經歷，讓下一代人不再遭受戰火摧殘，被迫離鄉背井、顛沛流離。



“這一彎海峽、這一條黑水溝，數百年來訴說著各種不一樣的故事，但是在21世紀的今天，我們希望它不再是一個前途渺渺、生離死別、如同人間煉獄的戰場。我們希望這彎海峽、這條黑水溝能夠改變過去的宿命，成為和平的、帶來希望與幸福的海峽。”鄭麗文說。



鄭麗文指出，當今世界動盪不安，台灣內部的政治充滿對立與內耗，我們從愛出發、追求和平，希望留給下一代的，就像“竹籬笆裡面的春天”一樣，永遠是希望，永遠是親情，永遠是大愛！