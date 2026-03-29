張朝陽：主動思考　破AI時代認知困局

搜狐創始人，董事局主席兼首席執行官，物理學博士張朝陽回答中評社記者提問。（中評社 焦陽攝） 中評社香港3月29日電（記者 焦陽）28日，搜狐創始人、董事局主席兼首席執行官、物理學博士張朝陽來到香港科技大學，展開一堂兼具深度與溫度的物理課。課後張朝陽回答中評社記者提問，圍繞物理課開播四年的自身成長、AI時代青年核心能力培養等話題分享觀點。



談到《張朝陽的物理課》開播四年的成長與收穫，張朝陽坦言：“這四年持續授課的過程，也是我把整個物理學體系重新梳理一遍的過程。”他認為，最好的學習方法就是教別人，互聯網自媒體時代恰好提供了面向大量受眾的機會，讓深度學習變得更高效，備課的過程是一種主動學習、探索興趣的過程。他也大力倡導研究式學習法，即在向他人講解的同時自主鑽研、跳讀參閱資料，而非按部就班機械式學習。



就部分年輕人擔憂未來被AI取代，從而出現職業倦怠與精神虛無的問題，張朝陽指出，年輕人要少被動刷手機，多主動探尋世界。刷手機僅是被動接收信息，無法開發大腦的更多潛能，唯有放下手機，對感興趣的內容親手計算、推導、思考，觀察現實世界的三維空間，多參與各類實踐，才能錘煉核心能力。他建議年輕人多說話、多講解、多動筆演算、多動手實踐，比如多勞動、多運動、多動手等，這些行為對大腦開發大有裨益。AI時代更需要人類保持主動學習的能力和好奇心，運動不只是身體的活動，大腦的活躍思考也需要同步鍛煉。

