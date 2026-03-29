胡塞武裝“扣動扳機”　伊朗攤牌了?

胡塞武裝宣稱擁有“新型高超音速導彈”。資料圖 中評社北京3月29日電／在美國和以色列對伊朗軍事打擊持續一個月的節點，也門胡塞武裝自戰事爆發以來首次向以色列境內發射導彈，被以方解讀為胡塞武裝“加入戰爭”的標誌。



新華社報導，胡塞武裝被視為伊朗手中“極具威懾力的王牌”，它介入戰事意味著伊朗向美以進一步“攤牌”。胡塞武裝為何此時“下場”，它將如何行動，又將對戰事走向及全球經濟產生怎樣的影響？



為何此時“下場”



胡塞武裝28日確認，“首次使用威力巨大的彈道導彈”打擊以色列敏感軍事目標，以支持伊朗以及抵抗陣線。“行動將持續，直至侵略停止。”



戰事爆發以來，作為伊朗主導的地區反美以聯盟“抵抗之弧”成員，胡塞武裝雖表示“全面支持”伊朗，並稱“隨時準備扣動扳機”，但出於對自身議程和安全代價的考量一直按兵不動。



胡塞武裝27日提出介入戰事的三個前提：紅海被用於對伊朗或其他伊斯蘭國家發起軍事行動，或有新的地區或國際聯盟加入支持美以針對伊朗及“抵抗之弧”的行動，又或者針對伊朗和“抵抗之弧”的軍事升級持續擴大。



一天後，在美以伊戰事持續一個月之際，胡塞武裝正式“下場”。專家認為，這其中有胡塞武裝及伊朗方面的三重意圖。



其一，增強威懾力。目前美國不斷向中東地區增兵，同時以色列持續強化對伊朗、黎巴嫩真主黨力量的打擊。上海外國語大學中東研究所專家包澄章認為，伊朗啟用胡塞武裝“王牌”，可以緩解伊朗及“抵抗之弧”其他力量面臨的軍事壓力、提振士氣，並警告美以不要貿然升級戰事。



其二，警示地區國家。美國海灣盟友目前在衝突中表態微妙，胡塞武裝“扣動扳機”可視為伊朗告誡海灣國家切勿盲從美方，不要做美國的“炮灰”。



其三，為可能的談判增加籌碼。目前多國正在積極斡旋伊美間接談判，胡塞武裝“下場”將增加伊朗的底氣。



同時，胡塞武裝自身也可能感受到了威脅。以色列被曝正同與也門隔海相望的索馬里蘭磋商安全合作。胡塞武裝迫於近身威脅，發射導彈以示“震懾”。

