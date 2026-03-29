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法國警方挫敗美資銀行門前爆炸企圖
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2026-03-29 08:51:03
中評社香港3月29日電／據法國媒體28日報導，法國警方當天凌晨在巴黎挫敗一起在美資銀行門前實施爆炸的企圖。
據報導，當天凌晨3時30分許，一名男子在美國銀行巴黎分支機構門前安放一個自制爆炸裝置，警方在現場將其逮捕。法國國家反恐檢察院已著手調查此案。
新華社報導，法國內政部長洛朗·努內茲在社交媒體上發文說，警方挫敗的這一暴力行為企圖有“恐怖主義特點”，相關調查正在進行。在當前國際局勢下，有關安全部門應保持警惕。
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