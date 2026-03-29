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美國海軍陸戰隊員抵達美軍中央司令部責任區
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2026-03-29 08:56:12
“的黎波里”號兩栖攻擊艦 （資料圖片）
中評社香港3月29日電／美軍中央司令部28日在社交媒體上宣布，美國水兵和海軍陸戰隊員乘坐“的黎波裡”號兩棲攻擊艦已抵達美軍中央司令部責任區。
新華社報導，美軍中央司令部說，這艘“美利堅”級兩棲攻擊艦是“的黎波裡”號兩棲戒備群/第31海軍陸戰隊遠征部隊的旗艦。該部隊由約3500名水兵和海軍陸戰隊員組成，還包括運輸機、攻擊戰鬥機以及兩棲突擊和戰術裝備。
美軍中央司令部責任區包括中東等地區。
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