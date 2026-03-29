全球噩夢？也門胡塞武裝關鍵動作恐改變戰局

3月11日，油輪在靠近埃及蘇伊士運河入口處的紅海海域行駛。（新華社） 中評社香港3月29日電／美以伊在中東戰事28日進入第5周，位於阿拉伯半島西南端國家也門的叛軍組織“青年運動”（又譯胡塞武裝）這天首度朝以色列發射火箭，正式參戰相挺伊朗。此事為全球海運業界增添一大風險，因為“青年運動”曾攻擊往來紅海船隻為手段，藉此聲援以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在加沙走廊交戰而受苦受難的巴勒斯坦人。這個組織只要扼住紅海咽喉曼德海峽，學者憂心戰局將出現“噩夢等級局面”。



中東問題專家、英國劍橋大學格頓學院院長肯道爾28日接受半島電視台訪問直言，也門武裝組織“青年運動”當天對於以色列發射飛彈攻擊的效果很小，然而情勢很可能就此產生重要轉變：“如果局勢進一步升級，將是噩夢一場。荷莫茲海峽受限狀態持續延長之際，曼德海峽通行若同時受限，歐洲貿易就算沒癱瘓也將陷入嚴重混亂。局勢令人焦慮、難以預料，一切都取決於接下來的發展。”



紅海咽喉曼德海峽，位於阿拉伯半島西南角，就在也門國境西側，對於青年運動而言有如探囊取物。海峽寬度最窄26公里，最寬也才32公里，以航行危險聞名。紅海是連通歐亞要衢蘇伊士運河的必經之途。



據《中時新聞網》援引報導，肯德爾分析，波斯灣產油國的石油天然氣因伊朗嚴控荷莫茲海峽而無法輸出，紅海成了相對可靠的出口路徑，沙特阿拉伯利用境內位於紅海的揚布港運送石油出境，如果青年運動現在就對紅海發動攻擊，“局勢就會徹底改變”。



她說，此刻對於青年運動而言可謂“最佳時機”，既可威脅要讓衝突升級，又不會觸發區域的報復：“我認為，青年運動目前並不想立刻採取行動，或許正在醞釀，但挑釁沙特阿拉伯甚至更大範圍的區域，對他們來說並無好處。因為他們很可能已與沙特阿拉伯講好某種協議，例如青年運動只要不攻擊石油供應、不擾亂紅海，那麼沙特阿拉伯就不直接參戰。”