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伊朗公布沙特美軍基地遭打擊前後對比圖
http://www.CRNTT.com   2026-03-29 10:28:26
　　中評社北京3月29日電／當地時間3月27日，伊朗方面公布的衛星圖像顯示，位於沙特境內的蘇丹王子空軍基地的多架美軍軍機受損。

　　圖像顯示，該基地內3架KC-135空中加油機被毀，另有數架其他型號軍機受到嚴重損壞。
 


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