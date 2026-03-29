也門胡塞武裝確認向以色列發射導彈

中評社北京3月29日電／也門胡塞武裝當地時間3月28日發表聲明稱，為回應當前地區局勢升級，以及針對黎巴嫩、伊朗、伊拉克和巴勒斯坦相關目標的軍事行動，該組織已開展首次軍事行動。



聲明稱，此次行動使用多枚彈道導彈，打擊了以色列“重要軍事目標”。聲明表示，此次行動與伊朗及黎巴嫩真主黨方面的軍事行動同步進行，並稱行動“已成功實現既定目標”。



聲明還表示，相關軍事行動將在未來一段時間內持續，直至其所宣布的目標達成。



來源：央視新聞客戶端