周錫瑋爆不選新北市長主因　被砍兩刀離政壇

周錫瑋（資料圖片） 中評社台北3月29日電／馬英九基金會上演內鬥宮廷劇，馬英九與金溥聰派指控基金會前執行長蕭旭岑及王光慈涉及財政紀律問題，基金會27日已決議成立3人調查小組進行釐清。前台北縣長周錫瑋則揭露其當年不參選新北市長的原因，並強調關於國民黨茶壺風暴，他看到的是歷史重演，“國民黨會敗到今天，是黨內有群自私自利的人，永遠不會讓國民黨團結起來”。周錫瑋還爆料，他當年離開政壇是因為“被砍兩刀”。



周錫瑋28日在《CtiTalk網路論壇》節目中指出，他當初不參選新北市長，是聽了馬英九跟金溥聰的建議，尤其是馬的建議；周透露，新北市升格是他在台北縣內做的，當時違反馬的意志，因馬不希望單獨升格，而他當初升格新北市之後，被馬勸退不能選新北市長，因馬說朱立倫的勝算比較大，且若新北市輸了，馬的連任之路會受到很大的挑戰，若沒有選上，兩岸關係會嚴重倒退，而這也是他被說服的理由。



《中時新聞網》報導，周錫瑋進一步說道，當他聽到馬說若連任失敗，兩岸關係會嚴重倒退，他就退選了，當時選擇退的真正理由是要為兩岸好、為台灣政治好，因此，當馬問周要什麼，周則提及兩件事，首先，不要任何的東西，不要任何的職位，第二、全力幫馬輔選、幫朱輔選，“馬當時講不出話來”； 周強調，當時宣布不選強調不入府、不入閣、不接受任何酬庸，就是在做典範，之後任何人要跟馬談任何事，可以拿他的例子舉例。



然而，周錫瑋表示，這是第一把刀子，而讓他離開政治的第二把刀子，是有次在“總統府”，當時朱立倫、吳敦義、金溥聰以及馬英九都在的時候，當時衹有金出來講話，要求周3月就辭職台北縣長，且安排他到哈佛念書，全家的生活費都安排好；不過周說他任期到12月，不能中途離開，這是對選民的責任，並認為他已經不選新北市長，也不要任何事情，難道最後一點尊嚴都不能給他嗎？而金後來又講，令他不禁拍桌，並說道“難道最後一點尊嚴都不能給我？”



周錫瑋說這是他被砍的兩把刀子，這十幾年都沒講話，都隱忍下來，如今國民黨的茶壺風暴，他看到的是歷史的重演，看到國民黨為什麼會敗到今天，是因為國民黨內有群自私自利的人，永遠不會讓國民黨團結起來。