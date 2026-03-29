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伊朗革命衛隊稱擊中一架美國F-16戰鬥機
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2026-03-29 10:22:55
中評社北京3月29日電／伊朗伊斯蘭革命衛隊28日發表聲明說，伊朗在法爾斯省南部擊中了一架美國F-16戰鬥機。
來源：新華社
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